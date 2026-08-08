Municipal vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal Cobán Imperial, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Cobán Imperial se enfrentan este domingo 9 de agosto por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido comenzará a las 17:00 horas en el estadio El Trébol y tendrá como protagonista al vigente campeón del fútbol guatemalteco. Los Rojos buscarán mantenerse en la parte alta, mientras que Cobán Imperial intentará sumar después de disputar un solo encuentro en el campeonato, debido a la reprogramación de su duelo ante Antigua GFC.

Municipal llega con seis puntos y un comienzo con dos victorias. El equipo dirigido por Mario Acevedo derrotó 2-0 a Mixco en la primera jornada y luego se impuso 2-1 a Marquense como visitante. Además, el campeón guatemalteco afronta la Copa Centroamericana, donde venció 1-0 a Verdes en su estreno y empató 1-1 frente a Cartaginés en la segunda fecha. Ahora buscará trasladar su buen momento al torneo local y conseguir otro triunfo en casa.

Cobán Imperial, bajo la conducción de Ramiro Cepeda, suma un punto luego de su presentación en el Apertura 2026. El conjunto cobanero igualó 1-1 ante Malacateco en la primera jornada, mientras que su partido contra Antigua GFC fue reprogramado. Con un encuentro menos que varios de sus rivales, buscará aprovechar la visita al estadio El Trébol para conseguir su primera victoria del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Cobán Imperial de la jornada 3 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Cobán Imperial será el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Cobán Imperial hoy

Ni Municipal ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Municipal: Kenderson Navarro, César Calderón, Carlos Estrada, Aubrey David, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, John Méndez, Pedro Altán, Jefry Bantes, Erick Japa. DT: Mario Acevedo

Cobán Imperial: Tomás Casas, Ángel Cabrera, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Yeltsin Álvarez, Byron Leal, Kenneth Valdez, Janderson Pereira, Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Cobán Imperial:

4 de abril de 2026 | Municipal 0-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

18 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Municipal | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Municipal 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Municipal | Torneo Apertura

27 de abril de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Municipal | Torneo Clausura

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