Choloma vs Olimpia en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Honduras

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Choloma vs Olimpia, horario y dónde ver | Claro Sports

Choloma recibe a Olimpia por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo entre dos equipos que atraviesan una buena racha en el campeonato. Los maquileros buscarán dar el golpe ante el líder para acercarse a los primeros puestos, mientras los Leones intentarán sostener su ventaja en la cima y pasar la página después de la eliminación en la Copa Centroamericana. El conjunto local llega con dos victorias consecutivas y pondrá a prueba a un rival que ganó sus últimos cuatro compromisos ligueros.

Choloma ocupa el quinto lugar con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y seis derrotas. El equipo de Héctor Vargas viene de vencer 3-1 a Génesis PN como local y acumula dos victorias consecutivas, resultados que lo colocan al frente del grupo perseguidor de los cuatro grandes. Los maquileros todavía están lejos de Olimpia, Real España, Marathón y Motagua, pero una victoria ante el puntero les permitiría recortar distancias y fortalecer sus aspiraciones en el torneo.

Por su parte, Olimpia lidera la clasificación con 26 unidades, después de ocho victorias, dos empates y una derrota. El conjunto de Eduardo Espinel viene de superar 1-0 a Lobos UPNFM como visitante y encadena cuatro triunfos en la Liga Nacional, aunque afronta este encuentro tras un golpe internacional: quedó eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 al empatar 2-2 con Cartaginés en Tegucigalpa, luego de perder 1-0 en Costa Rica. Ahora, los merengues buscarán responder en el campeonato hondureño y defender el primer puesto.

MÁS INFORMACIÓN: Cartaginés elimina a Olimpia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Choloma vs Olimpia de la jornada 12 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Choloma y Olimpia será el sábado 31 de octubre a las 19:30 horas en el estadio Rubén Deras y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Choloma vs Olimpia hoy

Ni Choloma ni Olimpia cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Héctor Vargas y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Choloma: José Mariano Pineda; Jordy Canales, Juan Capeluto, Jhoan Quejada, Hermes Castillo; Eiver Flórez, Cristian Madrid, Axel Alvarado; Olvin Zamora, Lautaro Ferreira y Ángel David Villatoro. DT: Héctor Vargas.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Güity; José Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Nicolás Dibble, Kilmar Peñar y Jorge Benguché. DT: Olimpia.

Antecedentes y últimos resultados del Choloma vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Choloma y Olimpia:

6 de marzo de 2013 | Choloma 2-2 Olimpia | Torneo Clausura 2013

| Torneo Clausura 2013 26 de enero de 2013 | Olimpia 2-1 Choloma | Torneo Clausura 2013

| Torneo Clausura 2013 2 de diciembre de 2012 | Olimpia 2-0 Choloma | Semifinales Torneo Apertura 2012

| Semifinales Torneo Apertura 2012 26 de noviembre de 2012 | Choloma 1-0 Olimpia | Semifinales Torneo Apertura 2012

| Semifinales Torneo Apertura 2012 30 de septiembre de 2012 | Olimpia 4-1 Choloma | Torneo Apertura 2012

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