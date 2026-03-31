Bocha Batista rompe el silencio tras la dura derrota de Costa Rica ante Irán: “No nos salió nada”

El entrenador argentino dejó claro que el contexto del proceso no sirve como excusa.

Fernando Batista, entrenador de Costa Rica | Captura de video: FCRF

Costa Rica sufrió una dura derrota ante Irán en su segundo partido de la ventana internacional, luego de haber empatado 2-2 ante Jordania. El 5-0 evidenció dificultades en la ejecución y dejó claro que el equipo deberá trabajar para mejorar en los próximos compromisos.

Fernando Batista fue directo al analizar el rendimiento del equipo: “La realidad es que no nos salió nada de lo que habíamos planificado o trabajado”. El técnico reconoció los errores del conjunto y asumió la responsabilidad del resultado.

El entrenador dejó claro que el contexto del proceso no sirve como excusa: “No pongo excusas. Sabíamos que los jugadores los conocimos el miércoles y había que jugarlo”. Con esta declaración enfatizó que la derrota refleja fallas en la preparación y ejecución.

Durante el partido, se realizaron cambios tácticos para evaluar al plantel: “Cambiamos el sistema, quisimos jugar con otro sistema para ver jugadores”, explicó Batista, dejando entrever que la rotación y las pruebas forman parte del inicio del ciclo.

Al comparar los dos encuentros disputados en la ventana internacional, el técnico fue categórico: “Ha salido bien el primer partido, no ha salido nada este segundo. Hicimos un partido más o menos aceptable el primero, un partido muy malo el segundo”. La diferencia evidenció la necesidad de ajustes rápidos.

Bocha expresó su sentir tras el resultado: “Duele, estoy triste, estamos tristes, dolidos, con bronca”. No obstante, también resaltó la oportunidad de aprendizaje que representan este tipo de compromisos: “De estos partidos también se pueden sacar muchas evaluaciones”.

En cuanto a los aspectos a mejorar, el técnico subrayó la actitud y concentración del equipo: “Todos los partidos en selección hay que jugarlos al 100%. No podemos jugar desconcentrados, sin actitud ni intensidad”. Además, reconoció la superioridad física y futbolística del rival: “Jugamos contra un rival físicamente superior a nosotros y también desde lo futbolístico”.

Finalmente, Batista señaló los próximos pasos del proceso: “Seguir trabajando, mirar para adelante, tenemos junio con tres partidos más”. Y cerró con un mensaje de calma y enfoque: “Tenemos que estar tranquilos, con los pies sobre la tierra, no volvernos locos y trabajar mucho”.

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