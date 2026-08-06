Deportivo Pereira sigue en crisis: Ministerio del Deporte mantiene suspendido el reconocimiento deportivo

El Ministerio del Deporte ratificó la suspensión del reconocimiento deportivo del Deportivo Pereira, que tendrá diez días para corregir las irregularidades.

Pereira pierda el reconocimiento deportivo | VizzorImage.

La crisis institucional de Deportivo Pereira continúa sin encontrar una solución. En medio del inicio de la Liga BetPlay II-2026, se conoció que el Ministerio del Deporte ratificó la suspensión del reconocimiento deportivo del club, una situación que mantiene en alerta a la institución y genera incertidumbre sobre su panorama administrativo y financiero.

Durante la emisión de este jueves 6 de agosto del programa Blog Deportivo, de Blu Radio, se reveló que la cartera del deporte expidió la resolución 000740 de 2026, en la que deja en firme la medida. Según explicaron los periodistas del espacio, el documento concluye que “no hubo vulneración del debido proceso”, por lo que la decisión administrativa continúa vigente.

Pereira tendrá un plazo para corregir las irregularidades

De acuerdo con la información entregada por el periodista Juan Pablo Hernández, el club risaraldense recibió un plazo de diez días para ponerse al día en diferentes aspectos exigidos por el Ministerio del Deporte. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente cuáles son los requerimientos específicos que deberá cumplir la institución para intentar revertir la sanción.

El conjunto ‘matecaña’ ha estado bajo el seguimiento de los organismos de control desde hace varios meses debido a inconvenientes relacionados con retrasos en los pagos de la nómina profesional y antiguas demandas laborales. A pesar de la gravedad del panorama, desde el interior del club el tema continúa manejándose con total hermetismo y, por ahora, no existe un pronunciamiento oficial sobre la resolución.

Arturo Reyes desconocía la situación jurídica del club

En el mismo programa radial también se aseguró que sostuvo una conversación con el técnico Arturo Reyes, quien manifestó desconocer la situación legal que afronta el Deportivo Pereira. Según explicó el comunicador, el entrenador y el plantel profesional permanecen concentrados exclusivamente en la preparación del próximo compromiso por la Liga BetPlay II-2026 frente al Junior de Barranquilla.

Mientras tanto, el equipo intenta dejar atrás un discreto comienzo de campeonato, luego de caer 1-0 frente a Llaneros en la primera jornada e igualar sin goles contra Fortaleza, ambos compromisos disputados como visitante. Ahora, el futuro administrativo del Deportivo Pereira dependerá de las decisiones que adopte la dirigencia dentro del plazo otorgado por el Ministerio del Deporte, en un caso que sigue generando preocupación entre los aficionados y el fútbol colombiano por tratarse de uno de los clubes tradicionales del país.

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