Comunicaciones vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Comunicaciones vs Suchitepéquez, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Suchitepéquez se enfrentarán por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro importante para ambos equipos en la fase de clasificación. Los Cremas buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y mejorar su posición, mientras que los Venados intentarán obtener un resultado positivo en su visita a la capital.

Comunicaciones afrontará el partido con la necesidad de encontrar mayor regularidad en el campeonato. El conjunto albo ya consiguió victorias frente a San Pedro en la segunda jornada y ante Malacateco por 4-2 en la cuarta fecha. Ahora tendrá una nueva oportunidad en el Estadio Cementos Progreso para sumar ante su afición y recuperar terreno en la tabla.

Por su parte, Suchitepéquez buscará volver a sumar frente a los Cremas, después del empate 0-0 registrado entre ambos equipos durante la primera jornada del Apertura 2026 en el Estadio Carlos Salazar Hijo. Los Venados también consiguieron recientemente una igualdad 1-1 ante Guastatoya por la jornada 8 y llegan al Cementos Progreso con el objetivo de sumar como visitantes.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Suchitepéquez de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Suchitepéquez será este domingo 4 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Suchitepéquez hoy

Comunicaciones no podrá contar con Stheven Robles tras ser convocado por Luis Fernando Tena para la Selección de Guatemala, mientras que Suchitepéquez no tendrá bajas para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Douglas Zamora no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Diego Santis, Elsar Martín, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva, Emerson Raymundo, Samuel Camacho, Marco Domínguez, Nelson García, Andersson Ortiz, Dewinder Bradley. DT : Roberto Montoya.

: Fredy Pérez, Diego Santis, Elsar Martín, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva, Emerson Raymundo, Samuel Camacho, Marco Domínguez, Nelson García, Andersson Ortiz, Dewinder Bradley. : Roberto Montoya. Suchitepéquez: Jussef Delgado, Jorge Matul, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Esvin De León, Figo Montaño, Andrés Lezcano. DT: Douglas Zamora.

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones volvió a ganar con una remontada sobre Xelajú en el Mario Camposeco

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Suchitepéquez:

26 de julio de 2026 | Suchitepéquez 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

25 de marzo de 2018 | Suchitepéquez 3-2 Comunicaciones | Torneo Clausura

27 de enero de 2018 | Comunicaciones 1-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura

29 de octubre de 2017 | Suchitepéquez 2-2 Comunicaciones | Torneo Apertura

26 de agosto de 2017 | Comunicaciones 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

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