Natalia Escalera y Victoria Mata logran el 1-2 y ponen a México en lo más alto de la gimnasia artística

Natalia Isabel Escalera Cárdenas se coronó campeona con 51.450 puntos, seguida por Victoria Fernanda Mata Montemayor. Danelle Ranger de Jamaica completó el podio en esta disciplina

La delegación mexicana volvió a convertir una final en una muestra de su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Natalia Isabel Escalera Cárdenas y Victoria Fernanda Mata Montemayor ocuparon los dos primeros lugares del concurso completo femenil de gimnasia artística, resultado que aportó oro y plata a una delegación que se mantiene al frente del medallero general.

Escalera Cárdenas se proclamó campeona con una suma de 51.450 puntos, después de completar su participación en salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo. La mexicana encontró regularidad en los cuatro aparatos y cerró la competencia con una ventaja de seis décimas sobre su compañera.

La medalla de plata quedó en manos de Mata Montemayor, quien terminó con 50.850 unidades. Su actuación comenzó con una nota de 13.450 en salto, la más alta entre las dos representantes nacionales, antes de agregar 13.000 en barras, 11.850 en viga y 12.550 en suelo.

La competencia mantuvo a las mexicanas en la pelea por el primer lugar hasta el cierre. Escalera obtuvo 13.350 en salto, 13.100 en barras asimétricas, 12.200 en viga y 12.800 en suelo, registros que le permitieron asegurar el oro y compartir el podio con Mata.

Danelle Ranger, de Jamaica, completó el podio con 49.900 puntos, a 1.550 de la ganadora. Danais Lide de León, de Panamá, terminó cuarta con 49.350, mientras Nicole Herrera, de Guatemala, concluyó quinta con 47.750.

La imagen de Escalera y Mata en los dos primeros escalones resumió el paso mexicano por Santo Domingo 2026. El oro y la plata no solo premiaron sus rutinas, sino que reforzaron el liderato de México en el medallero y mantuvieron al país en camino de cerrar otra edición regional en la primera posición.

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