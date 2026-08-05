Charlotte FC vs Pumas: el clima frena el debut de los universitarios en la Leagues Cup 2026

La tormenta eléctrica obligó a retrasar el debut de Pumas en la Leagues Cup y modificó la hora del silbatazo inicial

Tormenta eléctrica retrasa el Charlotte FC vs Pumas. Foto X: @CharlotteFC

El debut de Pumas en la Leagues Cup 2026 frente al Charlotte FC sufrió un retraso debido a las condiciones meteorológicas registradas en Carolina del Norte. La organización informó que una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Bank of America Stadium obligó a aplazar el silbatazo inicial, previsto originalmente para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

A través de un comunicado oficial, la Leagues Cup explicó que la decisión respondió al protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones, con el objetivo de proteger a jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal del estadio y aficionados.

“Debido a consideraciones de seguridad derivadas del clima inclemente y las tormentas eléctricas pronosticadas en el área de Charlotte, Leagues Cup anunció que el partido de la Fase Uno entre Charlotte FC y Pumas ha sido pospuesto. Manténgase atento para más información”, señaló la organización.

Due to safety considerations resulting from inclement weather and forecasted thunderstorms in the Charlotte area, Leagues Cup announced that the Phase One match between Charlotte FC and Pumas, has been delayed. Stay tuned for more information. #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/lf6XL3rcan — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026

El partido ya tiene nueva hora de inicio

Minutos después del anuncio inicial, la organización confirmó que el encuentro podrá disputarse este mismo martes, siempre y cuando las condiciones climatológicas continúen mejorando. El nuevo horario de inicio quedó programado para las 19:22 horas, tiempo del centro de México, casi una hora y media después del horario originalmente establecido.

The Leagues Cup Phase One match between Charlotte FC vs Pumas will now kick off at 9:22 PM ET.#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/TWBLxEvUe0 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026

Tanto Pumas como Charlotte FC permanecieron a la espera de la autorización definitiva para regresar al terreno de juego, mientras los aficionados recibieron indicaciones para mantenerse resguardados dentro de las instalaciones del estadio.

¿Por qué se retrasa un partido por tormenta eléctrica?

Cuando un partido de la Leagues Cup se ve afectado por actividad eléctrica, entra en vigor un protocolo de seguridad obligatorio diseñado para reducir cualquier riesgo. En ese momento, los futbolistas regresan a los vestidores y los asistentes son dirigidos a zonas seguras mientras las autoridades monitorean las condiciones del clima.

La suspensión se activa cuando se detectan rayos o tormentas dentro de un radio de ocho millas (aproximadamente 13 kilómetros) del estadio. A partir de la última descarga eléctrica registrada comienza un periodo obligatorio de 30 minutos sin rayos ni truenos antes de autorizar la reanudación del encuentro.

Si durante ese lapso vuelve a presentarse actividad eléctrica, el conteo reinicia desde cero, por lo que la espera puede prolongarse durante varias horas dependiendo de la evolución del clima.

Una vez cumplido el tiempo reglamentario y confirmadas condiciones seguras, los equipos realizan un nuevo calentamiento antes del silbatazo inicial. Solo en caso de que la tormenta persista o represente un riesgo para los participantes, la organización evalúa la posibilidad de reprogramar el encuentro para otra fecha.

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