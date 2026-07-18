El increíble caso de Antonny Monreal en Costa Rica

Una semana muy curiosa para el portero mexicano.

Antonny Monreal busca nuevo destino | @admliberia

El mercado de fichajes dejó una historia tan inesperada como frustrante para Antonny Monreal. El guardameta mexicano se vio obligado a salir de Municipal Liberia tras la pérdida de la licencia del club para competir en la Primera División y, cuando parecía tener una nueva oportunidad para mantenerse en la máxima categoría con Guadalupe FC, una nueva situación fuera de la cancha volvió a cambiar su destino.

Luego de quedar como agente libre por la exclusión de Liberia de la Liga Promerica, Monreal había avanzado en las conversaciones para convertirse en refuerzo de Guadalupe. La intención era incorporarse al plantel para disputar el repechaje por el ascenso frente a Escorpiones de Belén, un partido que definiría al equipo que ocuparía la plaza vacante en la Primera División.

Sin embargo, el encuentro nunca llegó a disputarse. La Federación Costarricense de Fútbol suspendió el repechaje después de que Guadalupe no pudiera cumplir con los requisitos financieros necesarios para afrontar la competencia, una decisión que terminó otorgándole el ascenso de manera automática a Escorpiones.

La resolución también modificó por completo los planes del arquero mexicano. Con el repechaje cancelado, la operación entre Monreal y Guadalupe perdió sentido, ya que el conjunto josefino tampoco competirá en la máxima categoría durante la próxima temporada.

De esta manera, el futbolista pasó de perder su lugar en Primera División con Liberia a quedarse sin la posibilidad de pelear por una nueva oportunidad apenas unos días después. En cuestión de semanas, dos decisiones institucionales terminaron afectando directamente el futuro deportivo del guardameta.

La situación fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez, quien informó que Antonny Monreal continuará como agente libre tras la suspensión del repechaje. Ahora el portero tendrá libertad para escuchar ofertas y negociar con cualquier equipo de cara al Torneo Apertura 2026.

Mientras Escorpiones celebra un ascenso histórico y Guadalupe intenta resolver sus problemas administrativos, Monreal deberá volver a empezar la búsqueda de un nuevo destino. Su caso se convirtió en uno de los más llamativos del fútbol costarricense en este mercado, ya que circunstancias completamente ajenas a su rendimiento dentro de la cancha terminaron condicionando su futuro.

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