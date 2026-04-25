Guadalupe vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Guadalupe Cartaginés, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Guadalupe y Cartaginés se enfrentan en un duelo clave por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, en un partido que puede terminar de definir el último clasificado a semifinales. Mientras los locales ya no tienen nada que perder tras confirmar su descenso, los brumosos llegan con la presión de sumar para asegurar su lugar entre los cuatro mejores en una fecha que se jugará con todos los ojos puestos en la tabla.

Guadalupe tiene 14 puntos y ocupa el último lugar, con un balance de tres triunfos, cinco empates y nueve derrotas. El equipo dirigido por Alfredo Morales viene de caer 5-0 ante Saprissa y ya no tiene opciones de salvarse, por lo que este partido será una oportunidad para despedirse con dignidad ante su afición. Además, su resultado podría tener impacto indirecto en la lucha por la clasificación, especialmente para Alajuelense.

Por su parte, Cartaginés suma 29 unidades y se ubica en la cuarta posición, producto de nueve victorias, dos empates y seis derrotas. El equipo de Amarini Villatoro llega tras vencer 2-1 a San Carlos y cortar una racha negativa, pero sabe que aún no tiene asegurado su boleto. Para clasificar, necesita al menos un empate; en caso de derrota, quedará a la espera de lo que suceda con Alajuelense en su visita a Liberia.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guadalupe vs Cartaginés de la jornada 18 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Guadalupe y Cartaginés está programado para el domingo 26 de abril a las 16:00 horas y se disputará en el estadio Colleya Fonseca. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guadalupe vs Cartaginés hoy

Ni Guadalupe ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Alfredo Morales y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Guadalupe: Rodiney Leal; Samir Taylor, Kevin Fajardo, René Miranda, Greivin Méndez, Brandon Bonilla; Gian Morera, Marvin Angulo, Axel Amador, Tristán Demetrius; y Junior Maleck. DT: Alfredo Morales.

Cartaginés: Kevin Briceño; Randall Cordero, Carlos Barahona, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga; Luis Flores, Douglas López, Bernald Alfaro, Claudio Montero, Juan Carlos Gaete; y Elian Lanfranchi. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Guadalupe vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guadalupe y Cartaginés:

14 de enero de 2026 | Cartaginés 2-1 Guadalupe | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de octubre de 2025 | Cartaginés 1-1 Guadalupe | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Guadalupe 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de marzo de 2023 | Cartaginés 3-2 Guadalupe | Torneo Clausura 2023

| Torneo Clausura 2023 29 de enero de 2023 | Guadalupe 5-1 Cartaginés | Torneo Clausura 2023

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