Ni la noche magistral de Martegani salva al Medellín y Nacional es semifinalista de Copa

Ahora el cuadro ‘Verdolaga’ espera rival entre Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Nacional Vs Medellín por Copa/ Vizzor.

Atlético Nacional sufre más de la cuenta, después de haber sido superior en el primer tiempo, le dio vida a Independiente Medellín, sin embargo logró vencer a su rival de patio 3-2 en el marco de los cuartos de final de la Copa BetPlay a partido único en el Estadio Atanasio Girardot. Ahora espera rival entre Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Atlético Nacional aprovechó el envión anímico que había desde las tribunas, ya que para este partido único a eliminación directo de esta Copa BetPlay 2026 ofició como local. Pues bien, pegó primero y al minuto 11 ya lo estaba ganando en el Atanasio Girardot, desde un centro de costado derecho de Edwin Cardona, César Haydar aprovechó para cabecear, sin embargo el VAR y Wilmar Roldán anularon la celebración por una leve posición adelantada del defensor.

En la primera intención del Deportivo Independiente Medellín Agustín Martegani se metió en el área de Atlético Nacional, el argentino con pasado en Boca Juniors se la puso servida a uno de sus compañeros, no obstante en el borbollón que se generó en el área los zagueros del ‘Verdolaga’ sacaron la pelota de su arco para evitar el gol ‘Poderoso’.

Sin embargo César Haydar iba a tener su revancha. El defensor central que tuvo una travesía en el fútbol de Japón, recibió una pelota magnífica de Edwin Cardona desde un tiro de esquina del costado oriental sur del Estadio Atanasio Girardot, de cabeza el central anotaba el 1-0 que el VAR no podía anular y que el DIM no pudo evitar.

Como una completa coladera, así como se suele usar el término en el argot de fútbol en el barrio, podría definirse lo que fue la defensa del Independiente Medellín en el primer tiempo. En un nuevo cobro de tiro de esquina, el mismo del que llegó el 1-0 de Haydar, Cardona ejecutó, la defensa visitante no pudo despejar la pelota y Frank Fabra la metió en arco propio, la pasaba mal el DIM y cerraba el segundo tiempo con un 2-0 en contra, además de jugar más.

Segundo tiempo

En 62′ del compromiso Independiente Medellín descontó y una señal clara que se metía en el partido y la disputa por el cupo a semifinales de la Copa BetPlay. Después de una falta sobre Fabra, Wilmar Roldán no dudó en señalar la pena máxima. Agustín Martegani tomó la responsabilidad del cobro, en el duelo de argentinos le ganó a Armani para poner el 2-1 parcial.

Pero la alegría ‘Poderosa’ iba a durar poco, ya que Andrés Felipe Román, tras un gran pase de James Rodríguez, anotaba el 3-1 en el marcador. Sin embargo Martegani estaba en su noche, el argentino lideró una jugada de elaboración en el área de Nacional y al quedar frente a frente de Franco Armani remató para el 3-2 parcial. Había partido todavía en el Atanasio en 75 minutos.

Tras los 6 minutos de reposición, Independiente Medellín tuvo una oportunidad para empatarlo, Hayen Palacios quedó mano a mano con Armani, tras un gran pase de Martegani, el delantero convirtió el 3-3, sin embargo estaba adelantado por más de medio cuerpo y todo el ambiente de DIM ahogó el grito de gol.

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