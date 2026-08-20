Pico y placa en Bogotá para este 21 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este viernes 21 de agosto.

¿Cómo regirá el pico y placa en Bogotá? | Diana Sánchez / AFP

Se baja el telón de una semana fuerte por lo que ha venido ocurriendo en el país. Bogotá, en medio de las dificultades, ha aportado su grano de arena con el transporte de muchas toneladas de donaciones para los damnificados por el terremoto del occidente del país. Sin embargo, en la capital todo sigue común y corriente.

No se puede olvidar la medida del pico y placa, que como es habitual, aplica para los particulares entre semana. A través de Claro Sports, debe estar enterado de los turnos para cada día y evitar infracciones.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 21 de agosto de 2026

Para este viernes, el pico y placa cobija a las placas particulares que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto aplica por ser día impar. De lo contrario, las matrículas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde para transitar por las calles de la capital colombiana.

Horario del pico y placa

El horario ya queda establecido, sin ninguna modificación contemplada hasta ahora. De acuerdo con las autoridades, el pico y placa inicia a las 6:00 de la mañana y finaliza sobre las 9:00 de la noche en toda el área urbana. Durante ese tiempo, en caso de tocarle el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo y evitar una inmovilización.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motos siguen exentas de la medida, al igual que otros vehículos alternativos como bicicletas y patinetas, sean normales o eléctricas. Otras salvedades incluyen la prensa, ambulancias y el transporte para personas con discapacidad. En caso de que necesite sacar urgentemente el carro, la única opción es pagar el pico y placa solidario.

Multas por incumplir el pico y placa

Si usted viola la norma y es detenido por personal de tránsito, la multa por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Usted a esto deberá añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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