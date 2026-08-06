Medford explota tras el triunfo de Saprissa y deja a Herediano en el centro de la polémica

El entrenador apuntó tras la victoria ante Alianza en la Copa Centroamericana.

Saprissa se afianza en la Copa Centroamericana | Concacaf.com

Hernán Medford no solo defendió el sufrido triunfo de Saprissa sobre Alianza de Panamá por la Copa Centroamericana 2026. El entrenador morado también aprovechó la conferencia de prensa para responder a las críticas sobre el rendimiento de su equipo y lanzó un mensaje que involucró a Herediano, al recordar la derrota del Team en la misma jornada para reclamar un mayor respeto hacia el fútbol panameño y a su equipo.

El técnico morado consideró que existe una tendencia a minimizar las victorias de Saprissa cuando no llegan por goleada y aseguró que se le resta mérito a los rivales de la región. Para Medford, la exigencia que se le impone a su equipo es desmedida. “Los partidos son complicados, no hay ninguno fácil. Parece que cuando ganamos tallado se les olvida a algunos que el fútbol es complicado. El rival hay que respetarlo y los panameños han crecido mucho. Pero pareciera que, para algunos, si no metemos cinco, el rival es un mal equipo”, expresó.

El entrenador fue todavía más contundente al defender el nivel del fútbol panameño y cuestionar las comparaciones que suelen hacerse cuando Saprissa consigue triunfos ajustados. “Hay poco respeto al fútbol panameño, que ha crecido bastante. Hoy ganamos bien 2-1; se ganó bien. Pretenden que ganemos 5-0; es un irrespeto al fútbol panameño. O pregunten cómo quedó el otro equipo de Costa Rica. Esperan una para darnos. Tenemos cuatro juegos sin perder y tratan de minimizarlo”, afirmó.

¡Saprissa retoma la ventaja con gol de Orlando Sinclair! pic.twitter.com/7F2Ehixvkc — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 6, 2026

Medford confía en su Saprissa

Más allá de la polémica, Medford destacó el aspecto que más lo convence de su equipo en este inicio de semestre: la capacidad para sacar adelante los partidos, incluso cuando el rendimiento no es brillante. “Lo que más me gusta es que sabe ganar. A algunos les gustará y a otros no, pero sabe ganar. Hoy vimos un video con los errores que hemos cometido y los aceptamos, pero nadie quiere reconocer los méritos. Tenemos cuatro juegos sin perder”, comentó.

El entrenador también aseguró que muchas de las críticas responden a la repercusión que genera el club más ganador de Costa Rica. “Se trata de buscar excusas para bajonear a Saprissa. Para vender hay que tirarle a Saprissa. Hoy jugamos un buen partido ante un rival que complica y ganamos en los últimos minutos. Vi en el Mundial selecciones ganando sobre la hora y nadie dijo nada”, sentenció.

En lo deportivo, el triunfo dejó a Saprissa con seis puntos en dos jornadas, una posición que lo deja muy cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El próximo desafío será frente a Deportivo Mixco, nuevamente en el estadio Ricardo Saprissa, donde un nuevo triunfo le permitiría sellar matemáticamente su boleto a la siguiente ronda.

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