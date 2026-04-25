Aurora vs Mictlán en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora vs Mictlán, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El cierre de la fase regular tendrá un duelo importante entre Aurora FC y Mictlán, que se enfrentarán por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 15:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing. Ambos equipos llegan tras resultados negativos y necesitan sumar en este último compromiso. En el antecedente más reciente, Mictlán se quedó con la victoria por 2-0.

Aurora FC viene de caer en su último partido ante Deportivo Mixco y atraviesa una racha sin triunfos en las últimas jornadas. El equipo de Saúl Phillip ha tenido dificultades tanto en defensa como en ataque, lo que se refleja en sus números recientes. Ya sin grandes objetivos en la tabla, buscará cerrar el torneo con una mejor imagen ante su afición en este último encuentro.

Por su parte, Mictlán llega tras perder 2-3 frente a Xelajú MC. El equipo conejero mantiene opciones de clasificar a los playoffs, pero no depende de sí mismo. Necesita ganar este partido y esperar un resultado favorable de Guastatoya para poder meterse en la siguiente fase. Con esa presión, afrontará un duelo decisivo en el cierre del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Mictlán de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Mictlán está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Mictlán hoy

Aurora no podrá contar con Allan García tras ser expulsado en la última jornada, mientras que Mictláne no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz, Gabriel Grajeda, Pablo Mingorance, Lenin Gonzalez, Daniel Baján, José Luis Vivas, Diego Ruiz, DT. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz, Gabriel Grajeda, Pablo Mingorance, Lenin Gonzalez, Daniel Baján, José Luis Vivas, Diego Ruiz, DT. : Saúl Phillip. Mictlán: John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges, William Ramírez, Justin Racancoj, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, Cesar Chinchilla, William Fajardo. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Mictlán en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora vs Mictlán:

11 de marzo de 2026 | Mictlán 2-0 Aurora | Torneo Clausura

22 de noviembre de 2025 | Mictlán 4-0 Aurora | Torneo Apertura

22 de octubre de 2025 | Aurora 3-2 Mictlán | Torneo Apertura

25 de mayo de 2025 | Mictlán 2-2 Aurora | Primera División

23 de marzo de 2025 | Mictlán 1-0 Aurora | Primera División

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