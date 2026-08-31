Stheven Robles defiende a Fantasma Figueroa tras la derrota en el Clásico

El resultado ante Municipal volvió a poner al entrenador chileno en el centro de las críticas.

Robles apunta contra el recinto de Mixco | IG: roblesstheven13

Stheven Robles salió en defensa de Marco Antonio Figueroa luego de la derrota de Comunicaciones ante Municipal. El capitán de los cremas asumió parte de la responsabilidad por el momento que atraviesa el equipo y consideró que los jugadores deben responder por lo ocurrido dentro del campo.

El resultado ante Municipal volvió a poner al entrenador chileno en el centro de las críticas. La afición de Comunicaciones cuestionó el rendimiento del equipo y pidió cambios en el cuerpo técnico, pero Robles respaldó a Figueroa y apuntó directamente al desempeño de los futbolistas durante los partidos.

El defensor aseguró que el plantel debe asumir un mayor compromiso y cumplir con las indicaciones recibidas. “Hay que comprometernos, el técnico no tiene la culpa, es de los jugadores porque dentro del campo estamos nosotros y debemos dar la cara, él nos dice que hacer, pero no lo hemos hecho de la mejor manera, hay que enfocarnos, cerrar filas y trabajar”, dijo.

Stheven Robles pide una reacción de Comunicaciones

Sobre el clásico frente a Municipal, Robles reconoció que el resultado no fue el esperado y remarcó la importancia que tienen este tipo de encuentros para Comunicaciones. “No hicimos un mal partido, pero los clásicos se ganan, jugando bien o mal se tienen que ganar, pero no se dio y ahora hay que pensar en lo que viene que es Mixco y hay que reponernos de estos resultados”.

El capitán también identificó uno de los principales problemas que, desde su perspectiva, está afectando al conjunto crema. “Son errores que nos cuestan los partidos, no jugamos mal, a veces no tenemos suerte que nos llegan una vez y nos anotan”, concluyó. Para el defensor, las equivocaciones están teniendo un impacto directo en los resultados.

Las declaraciones de Robles llegan en un momento en el que Comunicaciones todavía no consigue encontrar regularidad. El jugador evitó responsabilizar exclusivamente al entrenador y planteó que la solución debe comenzar dentro del grupo, con mayor concentración y compromiso en los próximos encuentros.

El siguiente desafío para los cremas será Mixco, rival que aparece como una oportunidad para dejar atrás la derrota en el clásico. Robles pidió mirar hacia adelante y trabajar para recuperar resultados, mientras el equipo intenta responder en la cancha ante el cuestionamiento de sus seguidores.

Mientras tanto, la continuidad de Marco Antonio Figueroa permanece en manos de la Junta Directiva. La eventual salida del entrenador también estaría condicionada por su cláusula de rescisión, por lo que el futuro del técnico dependerá de las decisiones que adopten los dirigentes en los próximos días.

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