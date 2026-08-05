Antigua GFC, en caída libre en la Copa Centroamericana: qué necesita para evitar el fracaso

Los de Mauricio Tapia quedaron contra las cuerdas.

Antigua GFC volvió a caer en la Copa Centroamericana 2026 | Media Concacaf

El panorama de Antigua GFC en la Copa Centroamericana 2026 es cada vez más preocupante. El conjunto colonial ha perdido sus dos primeros partidos de la fase de grupos y ocupa el último lugar del Grupo B sin puntos, una situación que lo dejó contra las cuerdas cuando apenas se han disputado dos jornadas. Lo que comenzó como una ilusión de pelear por los cuartos de final hoy se transformó en una carrera contrarreloj para evitar una eliminación prematura.

Las derrotas frente a Alianza FC y Real Estelí no solo complicaron la clasificación, sino que también dejaron en evidencia el principal problema del equipo: la falta de contundencia en los metros finales. En ambos encuentros, Antigua generó oportunidades para competir por el resultado, pero no encontró la eficacia necesaria para convertir ese dominio en goles, mientras que sus rivales aprovecharon prácticamente cada error defensivo para quedarse con los tres puntos.

Tras la derrota, el técnico Mauricio Tapia no ocultó su frustración por el momento que vive el equipo. El entrenador consideró que Antigua hizo méritos suficientes para conseguir un mejor resultado, pero lamentó la falta de eficacia de sus dirigidos. “Es un golpe fuerte porque sin temor a equivocarme, merecimos mucho más. El equipo lo busca por todos lados, pero no tenemos esa tranquilidad, jugamos en campo contrario pero no logramos hacerles daño, y después con muy poco nos hacen daño”, expresó el estratega colonial al analizar una derrota que dejó al club al borde de la eliminación.

Antigua GFC 🆚 Real Estelí



📹 Resumen del partido pic.twitter.com/txAC0XeaUZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 5, 2026

Antigua GFC, sin margen de error

Ahora, el margen de error desapareció por completo. Antigua GFC está obligado a ganar los dos partidos que le restan si quiere mantener vivas sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final. El primero será frente a Marathón, un rival directo en la pelea por avanzar de ronda, mientras que el cierre de la fase de grupos será una exigente visita a Herediano, uno de los equipos más fuertes del fútbol centroamericano.

Más allá de las matemáticas, el conjunto colonial también dependerá de otros resultados para llegar con opciones a la última jornada. Por eso, además de mejorar su producción ofensiva, deberá recuperar la confianza cuanto antes si pretende cambiar el rumbo de un torneo que, hasta el momento, ha estado muy lejos de las expectativas.

Aún quedan dos fechas por disputar y Antigua sigue con posibilidades de clasificar, pero la realidad es que el equipo ya no controla completamente su destino. Después de dos derrotas consecutivas, el margen de reacción es mínimo y cualquier nuevo tropiezo significará un fracaso deportivo para un club que llegaba a la Copa Centroamericana con la expectativa de ser protagonista y pelear por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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