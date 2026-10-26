Rating Colombia del 25 de octubre de 2026, según CNC: la alocución presidencial se roba el show este domingo

Consulte diariamente Claro Sports, podrá encontrar todos los detalles de lo que sucede con el rating.

Alocución Presidencial Abelardo de La Espriella/ Captura de pantalla.

Los índices de la televisipon en el país cambian notablemente y no es para menos, porque claramente la población aprovecha para descansar y realizar otro tipo de actividades, así que la programación habitual pasa a un segundo plano. Consulte Claro Sports con todos los detalles del rating de este 25 de octubre del 2026.

Rating en Colombia del 25 de octubre de 2026, según CNC

1. Alocución presidencial | Canal Caracol | 13.07%

2. Los Informantes | Canal Caracol | 12.58%

3. Noticias Caracol PRM | Canal Caracol | 12.05%

4. Noticias Caracol MD | 9.31%

5. Séptimo Día | Canal Caracol | 9.12%

6. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 7.61%

7. Expediente final | Canal Caracol | 7.42%

8. La red | Canal Caracol | 6.72%

9. Alocución presidencial | Canal RCN | 5.64%

10. Noticias RCN SD | 4.49%

Programación de fútbol para este lunes, 26 de octubre de 2026

01:45 p.m. | Santa Clara vs Benfica | Primeira Liga de Portugal.

02:30 p.m. | PSG vs Lyon | Ligue 1.

06:00 p.m. | Jaguares de Córdoba vs Llaneros | Liga BetPlay.

08:05 p.m. | Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, las cuales realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que se analizan en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes en el país. La dinámica para definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con la acción de cambiar de programa. Esto le brinda más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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