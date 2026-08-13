Johnatan Cañaveral, ciclista afectado por el terremoto: su negocio sufrió varios daños

El temblor en Colombia afecta al ciclista Johnatan Cañaveral, cuyo emprendimiento requiere demolición total tras el impacto.

Johnatan Cañaveral, afectado por el terremoto | Reuters y @tan_tan1996

Colombia continúa atendiendo la emergencia por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, situación que tiene a todo el país en conmoción. Las ayudas siguen llegando a las distintas zonas que más afectaciones sufrieron, pues hay muertos, heridos, casas y edificios colapsados o con daños importantes.

Mientras se adelantan las labores de rescate y entrega de esas donaciones, se van conociendo más casos de personas afectadas por este desastre natural. Uno de ellos es el ciclista Johnatan Cañaveral, quien contó que un negocio que tiene sufrió daños importantes en la infraestructura.

El pedalista, que pertenece a las filas del GW Erco SportFitness, habló con Caracol sobre esa situación que lo tiene con tristeza. Si bien indicó que tanto él como sus familiares y cercanos están bien de salud, debe atender todo lo relacionado con su emprendimiento.

Cañaveral indicó que tiene un negocio en Roldanillo, un municipio del Valle del Cauca, uno de los departamentos impactados por el terremoto. Esa zona queda cerca de San José del Palmar, lugar donde fue el epicentro del temblor. En la charla con el medio anteriormente mencionado detalló que una parte se fue el piso y la otra sigue en pie.

Un emprendimiento levantado a pulso

Johnatan explicó que su negocio, que es propio y tiene junto a su esposa, debe ser demolido y construido de nuevo por los daños en la infraestructura en general. “Es un momento de mucha impotencia, en el que uno trata de mantener un poco la cordura. Mi pareja sí quedó bastante devastada”, declaró el corredor.

Por otra parte, manifestó que ha recibido el apoyo tanto de su equipo, compañeros y amigos para poder superar este difícil impase. Por fortuna en el momento del temblor no habían personas dentro del local, ni familiares ni tampoco clientes.

Ese negocio de Johnatan Cañaveral y su esposa está desde el 2021, tiempos donde el país también afrontó la crisis de la pandemia. Un emprendimiento levantado a pulso y con trabajo diario, producto del esfuerzo de ambos, el cual por ahora entra en un momento de para por toda la situación que vive Colombia a causa de ese movimiento telúrico.

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