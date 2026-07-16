Chelito Delgado palpita la final ante España: “Argentina siempre saca algo de la galera en esta clase de partidos”

El exjugador celebró el pase de Argentina a la final del Mundial 2026, elogió a Messi, destacó la reacción ante Inglaterra y anticipó un duelo muy cerrado frente a España

El exatacante, contento con la reacción albiceleste | @chelitodelgado19

La selección argentina disputará por segunda ocasión consecutiva la final de una Copa del Mundo, después de remontar y vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Anthony Gordon adelantó al conjunto europeo al minuto 55, pero Enzo Fernández igualó al 85 y Lautaro Martínez marcó el tanto de la clasificación al 90+2.

Un día después del encuentro celebrado en Atlanta, César ‘Chelito’ Delgado conversó en exclusiva con Peloteando y explicó cómo se vivió la clasificación en Argentina. El exseleccionado también analizó la reacción del equipo de Lionel Scaloni, el rendimiento de Lionel Messi y el desafío que representará España en la disputa por el campeonato.

Chelito Delgado celebra el pase de Argentina a una nueva final

La victoria provocó celebraciones en distintas partes de Argentina, especialmente por la manera en que la Albiceleste evitó la eliminación durante los últimos minutos. “Estamos felices y contentos; salimos a festejar en toda la Argentina. Lo que pasó ayer es histórico por todo lo que representa ese partido. Estamos felices de estar en una nueva final con la selección argentina”, declaró Delgado.

El exjugador de Cruz Azul retomó las palabras pronunciadas por el seleccionador argentino después del encuentro para describir el momento que atraviesa el vigente campeón: “Como dijo Scaloni, no quedan palabras para describir lo que ha mostrado este equipo; el partido de ayer fue increíblemente fantástico”.

Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en el primer bicampeón desde Brasil, selección que enlazó los títulos de 1958 y 1962. Su rival será España, que derrotó 2-0 a Francia en la otra semifinal.

Así vivió Chelito Delgado la remontada ante Inglaterra

Delgado siguió el encuentro desde su casa y consideró que la semifinal estuvo marcada inicialmente por la cautela y el orden táctico. El escenario cambió en la segunda parte, cuando Inglaterra aprovechó una acción dentro del área para colocarse por delante. “Fue un partido táctico y muy estudiado hasta que cayó el gol de Inglaterra, que fue un ‘baldazo de agua fría’. Hasta ese momento el partido estaba controlado”, relató.

Sobre la jugada del tanto inglés, añadió: “El gol de ellos vino de un pelotazo del nueve desde mitad de cancha que no llevaba nada; el ‘Cuti’ rechaza, la pelota queda botando y nuestro lateral pierde la marca en el centro”. La anotación de Gordon obligó a Argentina a modificar su postura. Inglaterra redujo sus espacios, acumuló jugadores cerca de su área y buscó conservar una ventaja que mantuvo hasta el minuto 85, cuando Enzo Fernández consiguió el empate desde fuera del área. “Sin embargo, Argentina se despertó después de ese gol y vinieron los cambios de Scaloni. El equipo se fue para adelante mientras Inglaterra se tiraba atrás esperando un contragolpe para liquidar el partido”, explicó Delgado.

Para el exdelantero, la respuesta estuvo relacionada con la forma en que el plantel argentino ha afrontado los momentos de mayor presión: “Argentina tiene ese hambre de ir siempre al frente; faltando 10 minutos sabíamos que nos quedábamos afuera, pero el equipo nunca se rindió. Es emocionante la mentalidad de estos muchachos para ir a buscar una semifinal de esa manera”.

La insistencia obtuvo resultado en el tiempo añadido. Messi envió el pase para Lautaro Martínez, quien firmó el 2-1 definitivo y confirmó la presencia argentina en el partido por el título. El capitán terminó la semifinal con las dos asistencias de su selección.

Lionel Messi sorprende a Chelito por su rendimiento a los 39 años

El nombre central del recorrido argentino ha sido Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán mantiene una participación determinante y volvió a intervenir en los dos goles que cambiaron el resultado ante Inglaterra. “No se sabía con certeza si iba a llegar a este Mundial, pero está claro que se preparó. Él mismo comentó que se entrenó en doble y triple turno para poder estar aquí”, señaló Delgado durante la entrevista.

Aunque la presencia del número 10 estaba contemplada dentro del proyecto de Scaloni, el exfutbolista admitió que su nivel durante el torneo superó las expectativas: “Aunque sabíamos que participaría, no imaginábamos que tendría este nivel. Es admirable; es un genio de la pelota con una mentalidad increíble para rendir así a los 39 años y mantener las ganas de ganar en la selección”.

Delgado destacó especialmente la capacidad de Messi para resolver encuentros cerrados cuando encuentra el respaldo de sus compañeros: “Ayer lo demostró una vez más: cuando enciende la lámpara y sus compañeros lo acompañan, pasan estas cosas que solamente los ‘número 10’ pueden hacer”.

Chelito anticipa una final cerrada entre Argentina y España

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 15:00 horas locales, 16:00 de Buenos Aires y 13:00 del centro de México. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones dentro de una final mundialista. “Será un partido parecido al de ayer: una primera parte de estudio, esperando al rival y jugando duelos individuales en toda la cancha”, anticipó Delgado.

El exseleccionado argentino subrayó que el equipo de Luis de la Fuente cuenta con velocidad y recursos para atacar por los costados: “Hay que tener cuidado con España porque tiene buen fútbol y jugadores rápidos por las bandas. Argentina quizás no ha mostrado un fútbol tan fluido, pero tiene esa mentalidad y jerarquía de jugadores distintos que marcan la diferencia”.

Respecto a la alineación que podría utilizar Scaloni, Delgado consideró que no son necesarias modificaciones profundas: “No cambiaría mucho el equipo porque los que entran y salen están en un gran nivel. Será un partido cerrado, pero la diferencia es que Argentina siempre saca algo ‘de la galera’ en esta clase de encuentros”.

El argentino cerró su análisis de la final al señalar que el rendimiento del capitán puede inclinar el partido: “Debemos aprovechar que Messi está en un gran nivel para ganarle a España”.

Messi y Maradona, dos referentes sin necesidad de comparaciones

La actuación de Messi y la posibilidad de que conquiste un segundo Mundial consecutivo volvieron a generar comparaciones con Diego Armando Maradona. Delgado descartó elegir entre ambos y destacó la importancia que los dos tienen dentro de la historia del futbol argentino. “Somos unos agradecidos de haber visto a Maradona y hoy a Messi; no hay discusión en eso. No hay que entrar en comparaciones. Maradona fue nuestro ídolo, el mejor de todos, y hoy Messi es nuestro ídolo y el mejor de la historia a sus 39 años”, afirmó.

La edad de Delgado condicionó la manera en que conoció las carreras de ambos futbolistas. Maradona condujo a Argentina al campeonato de México 1986, mientras Messi consiguió el título en Qatar 2022 y ahora encabeza la búsqueda de una nueva corona. “Yo era muy chico en el 86 y a Maradona lo conocí más por videos o cuando volvió a Boca. A Messi me tocó verlo más por ser contemporáneo. Ambos son argentinos y son nuestros, así que somos felices de seguir disfrutando de Messi hoy en día”, concluyó el ‘Chelito’.

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