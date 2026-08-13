Colombianos en Europa: Equipos, ligas, calendarios y dónde mirar en vivo

En Claro Sports pueden tener claridad de los colombianos que entrarán en acción con el inicio de la ligas de Europa.

Daniel Muñoz, durante un partido. – Hannah Mckay, Reuters.

La temporada 2026-27 tendrá futbolistas colombianos en las ligas de España, Italia, Inglaterra, Alemania y Portugal. Estos jugadores estarán distribuidos en equipos de las principales competiciones del viejo continente. Dicho esto, la presencia de colombianos en Europa incluye futbolistas que disputarán torneos de liga y, de acuerdo con la clasificación de sus equipos, competiciones de clubes de la UEFA.

¿Qué futbolistas colombianos juegan en las ligas de Europa? Temporada 2026-27

Los colombianos que disputarán la temporada 2026-27 en las ligas de Europa estarán repartidos entre cinco países: España, Italia, Inglaterra, Alemania y Portugal.

Colombianos en España

Cucho Hernández – Real Betis Balompié

Nelson Deossa – Real Betis Balompié

Gustavo Puerta – Real Racing Club

Colombianos en Italia

Jhon Lucumí – Bologna

Juan Cabal – Juventus

Juan Arizala – Udinese

Duván Zapata – Torino

Yerry Mina – Cagliari

Devis Vásquez – Roma

Yéferson Paz – Sassuolo

Colombianos en Inglaterra

Daniel Muñoz – Crystal Palace

Jéfferson Lerma – Crystal Palace

Colombianos en Alemania

Luis Díaz – Bayern Múnich

Colombianos en Portugal

Luis Suárez – Sporting de Portugal

Ríchard Ríos – Benfica

Jhon Durán – Benfica

Juan Castillo – Vitória de Guimarães

Sebastián Pérez – Casa Pia

Yéimar Mosquera – Vitória de Guimarães

Dos clubes tendrán doble presencia colombiana en sus plantillas del 2026-2027. Benfica tendrá a Ríchard Ríos y Jhon Durán, mientras que Vitória de Guimarães contará con Juan Castillo y Yéimar Mosquera.

¿Cómo y dónde ver en vivo a los colombianos en el viejo continente? TV y online

Los partidos de los futbolistas colombianos en Europa podrán seguirse a través de los canales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de cada competición en Colombia.

En este caso, para la temporada 2026-27, entre las opciones de televisión y streaming se encuentran ESPN, DSports, Disney+ y DGO, de acuerdo con la liga y la programación correspondiente. Los aficionados podrán consultar la programación de cada jornada para conocer el canal o plataforma que transmitirá el partido del colombiano que quieran seguir.

La disponibilidad puede cambiar según la competición. Por esta razón, antes de cada encuentro se debe revisar la programación de ESPN, DSports, Disney+ y DGO.

Entre las ligas donde estarán los colombianos aparecen:

LaLiga de España

Serie A de Italia

Premier League de Inglaterra

Bundesliga de Alemania

Liga de Portugal

De igual manera los partidos también pueden formar parte de las competiciones de clubes de la UEFA cuando los equipos obtengan su clasificación para dichos torneos.

Calendarios, debuts y fechas importantes de los colombianos en el exterior

El calendario de los colombianos en Europa estará relacionado con las fechas de inicio de cada liga durante la temporada 2026-27.

Las principales fechas de comienzo son:

Liga de Portugal: 14 de agosto.

14 de agosto. La Liga de España: 15 de agosto de 2026.

15 de agosto de 2026. Ligue 1 de Francia: 21 de agosto de 2026.

21 de agosto de 2026. Premier League de Inglaterra: 22 de agosto de 2026.

22 de agosto de 2026. Serie A de Italia: 22 de agosto de 2026.

22 de agosto de 2026. Bundesliga de Alemania: 28 de agosto de 2026.

Los debuts de los colombianos estarán determinados por el calendario de cada club y por las decisiones de los respectivos cuerpos técnicos. La fecha de estreno de cada jugador dependerá de si es incluido en la convocatoria para la jornada correspondiente.

Sumado a esto, durante la temporada también se deberán tener en cuenta las fechas de las copas nacionales y de las competiciones de clubes de la UEFA. Los colombianos cuyos equipos participen en estos torneos podrán tener partidos adicionales al calendario de sus respectivas ligas.

Adicionalmente, para seguir el calendario de los colombianos en Europa 2026-27, los aficionados podrán consultar las fechas de cada jornada, los horarios, los rivales y las opciones de transmisión antes de cada partido.

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