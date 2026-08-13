Fútbol europeo en Colombia: ¿Quién transmite en vivo y dónde mirar los partidos de Ligas y Copas?

En Claro Sports se pueden informar de todos los detalles acerca del regreso del fútbol europeo y sus respectivas transmisiones en Colombia.

Luis Díaz celebrando un gol | Reuters

La temporada 2026-27 del fútbol europeo comenzará en agosto con el inicio de las principales ligas de España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. En Colombia, los partidos podrán seguirse por televisión a través de ESPN y DSports, mientras que las opciones para ver fútbol europeo online serán Disney+ y DGO, según la programación de cada competencia.

¿Cuándo inician las ligas de fútbol más importantes de Europa? Temporada 2026-27

Las principales ligas de Europa comenzarán sus respectivos calendarios durante agosto de 2026. La primera será LaLiga de España, mientras que la Bundesliga de Alemania será la última en iniciar.

Las fechas de comienzo son:

LaLiga de España: 15 de agosto de 2026.

15 de agosto de 2026. Ligue 1 de Francia: 21 de agosto de 2026.

21 de agosto de 2026. Premier League de Inglaterra: 22 de agosto de 2026.

22 de agosto de 2026. Serie A de Italia: 22 de agosto de 2026.

22 de agosto de 2026. Bundesliga de Alemania: 28 de agosto de 2026.

La Premier League iniciará el 22 de agosto de 2026, una semana después de la fecha que se había contemplado inicialmente debido a los ajustes realizados en el calendario posterior al Mundial.

La Liga será la primera de estas cinco competiciones en comenzar la temporada 2026-27. La Ligue 1 iniciará seis días después, mientras que la Premier League y la Serie A comenzarán el mismo día. La Bundesliga pondrá en marcha su calendario el 28 de agosto.

¿Quién transmite en vivo el fútbol europeo en Colombia y dónde mirar por TV y online?

En Colombia, los partidos de las ligas de España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania podrán seguirse mediante ESPN y DSports. Los usuarios que prefieran ver fútbol europeo por internet tendrán como opciones Disney+ y DGO. La disponibilidad de cada partido dependerá de la programación de la competencia y de la jornada.

¿Dónde ver fútbol europeo por TV en Colombia?

Los canales de televisión que transmitirán fútbol europeo en Colombia son:

ESPN

DSports

La programación de cada canal puede cambiar según la fecha y la competencia. Por eso, los espectadores pueden consultar la programación antes de cada jornada para conocer los partidos disponibles.

¿Dónde ver fútbol europeo online en Colombia?

Las plataformas de streaming para seguir los partidos son:

Disney+

DGO

Estas plataformas permiten acceder a contenidos deportivos por internet de acuerdo con el servicio contratado y la programación disponible. De esta manera, quienes busquen dónde ver fútbol europeo en Colombia durante la temporada 2026-27 podrán consultar las opciones de televisión y streaming antes de cada partido.

¿Qué torneos de fútbol y copas se juegan en Europa durante la temporada?

La temporada 2026-27 tendrá partidos de las principales ligas nacionales, copas de cada país y competiciones de clubes de la UEFA.

Las ligas que comenzarán durante agosto son:

La Liga de España

Premier League de Inglaterra

Serie A de Italia

Bundesliga de Alemania

Ligue 1 de Francia

El calendario de clubes de la UEFA incluye:

Champions League

Europa League

Conference League

También se disputarán las copas nacionales de los países que cuentan con las principales ligas europeas. Entre ellas están la Copa del Rey de España, la FA Cup de Inglaterra, la Coppa Italia de Italia, la DFB-Pokal de Alemania y la Coupe de France de Francia.

Así, durante la temporada 2026-27 se podrán seguir partidos de ligas, copas nacionales y competiciones de clubes de la UEFA. En Colombia, las opciones de transmisión indicadas son ESPN, DSports, Disney+ y DGO, de acuerdo con la programación de cada torneo.

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