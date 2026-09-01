Pico y placa en Bogotá para este 2 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Publicado por Redacción Claro Sports

Los conductores deben estar al tanto de la medida para no incurrir en una infracción con consecuencias incómodas.

Imagen de referencia de una vía en Bogotá. - Raúl Arboleda, AFP.
Imagen de referencia de una vía en Bogotá. – Raúl Arboleda, AFP.

Un nuevo mes está iniciando y la medida del pico y placa en Bogotá se mantiene para reducir el número de vehículos en circulación. Esta restricción ha tenido varias transformaciones de funcionamiento a lo largo de los años, pero algo notorio es que cada cambio contempla un mayor número de automotores que no pueden circular en una mayor cantidad de tiempo.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 2 de septiembre de 2026

Se viene de dos días seguidos en los que la restricción les correspondió a los mismos vehículos, pues el último y el primer día del mes fueron impares. Es esa la razón por la cual se cambia la dinámica cada año. Continuando con la rotación intercalada, este miércoles es día par y les corresponde la medida a aquellos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

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Horario del pico y placa en Bogotá

Hay ocasiones en las que se aplica una organización distinta, pero lo normal es que esta medida opere los días entre semana entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m. Eso deja la mayor parte de la jornada sin posibilidad de circular a los vehículos del turno. Los conductores deben buscar otros medios de transporte o planear sus trayectos por fuera de los horarios descritos.

Pico y placa en Bogotá: excepciones

La medida deja por fuera de este cumplimiento a las motocicletas de cualquier tipo y aquellos que funcionan con motor eléctrico. Hay algunas personas que pueden tramitar un permiso de circulación especial cuando son población en condición de discapacidad, están acreditados como prensa o destinan el automotor a algún servicio básico para la sociedad, como la atención médica. También se puede pagar la cuota del pico y placa solidario.

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Consecuencias de incumplir el pico y placa

Actualmente, pasar por alto la restricción se sanciona con un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $875.452 pesos. No obstante, hay otras consecuencias incómodas, como la inmovilización del vehículo, tema que conlleva costos adicionales por grúa y parqueadero en patios.

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