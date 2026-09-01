Pico y placa en Bogotá para este 2 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Los conductores deben estar al tanto de la medida para no incurrir en una infracción con consecuencias incómodas.

Imagen de referencia de una vía en Bogotá. – Raúl Arboleda, AFP.

Un nuevo mes está iniciando y la medida del pico y placa en Bogotá se mantiene para reducir el número de vehículos en circulación. Esta restricción ha tenido varias transformaciones de funcionamiento a lo largo de los años, pero algo notorio es que cada cambio contempla un mayor número de automotores que no pueden circular en una mayor cantidad de tiempo.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 2 de septiembre de 2026

Se viene de dos días seguidos en los que la restricción les correspondió a los mismos vehículos, pues el último y el primer día del mes fueron impares. Es esa la razón por la cual se cambia la dinámica cada año. Continuando con la rotación intercalada, este miércoles es día par y les corresponde la medida a aquellos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Horario del pico y placa en Bogotá

Hay ocasiones en las que se aplica una organización distinta, pero lo normal es que esta medida opere los días entre semana entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m. Eso deja la mayor parte de la jornada sin posibilidad de circular a los vehículos del turno. Los conductores deben buscar otros medios de transporte o planear sus trayectos por fuera de los horarios descritos.

Pico y placa en Bogotá: excepciones

La medida deja por fuera de este cumplimiento a las motocicletas de cualquier tipo y aquellos que funcionan con motor eléctrico. Hay algunas personas que pueden tramitar un permiso de circulación especial cuando son población en condición de discapacidad, están acreditados como prensa o destinan el automotor a algún servicio básico para la sociedad, como la atención médica. También se puede pagar la cuota del pico y placa solidario.

Consecuencias de incumplir el pico y placa

Actualmente, pasar por alto la restricción se sanciona con un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $875.452 pesos. No obstante, hay otras consecuencias incómodas, como la inmovilización del vehículo, tema que conlleva costos adicionales por grúa y parqueadero en patios.

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