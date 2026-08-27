Pico y placa en Bogotá para este 28 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

¿Hay pico y placa este viernes 28 de agosto en Bogotá? Consulte las restricciones de movilidad y los horarios para los vehículos.

Pico y placa | Alcaldía de Bogotá.

El tráfico en Bogotá continúa siendo uno de los principales retos de movilidad en la capital colombiana. Para reducir la congestión y regular el alto flujo vehicular, desde hace varios años se implementó la medida de pico y placa, que restringe la circulación de determinados vehículos según el día. En Claro Sports le contamos cómo funcionará esta restricción para el viernes 28 de agosto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 28 de agosto de 2026

Según el cronograma de la Secretaría de Movilidad, ese día no podrán circular por las calles de la capital los carros cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por otra parte, los autos con matrículas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí pueden salir sin ningún tipo de restricción.

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Horario del pico y placa en Bogotá

El horario ya está establecido, sin ninguna modificación contemplada hasta ahora. De acuerdo con las autoridades, el pico y placa inicia a las 6:00 de la mañana y finaliza sobre las 9:00 de la noche en toda el área urbana. Durante ese tiempo, en caso de tocarle el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo y evitar una inmovilización.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Las motos siguen exentas de la medida, al igual que otros vehículos alternativos como bicicletas y patinetas, sean normales o eléctricas. Otras salvedades incluyen la prensa, ambulancias y el transporte para personas con discapacidad. En caso de que necesite sacar urgentemente el carro, la única opción es pagar el pico y placa solidario.

Las multas por incumplir el pico y placa

Si usted viola la norma y es detenido por personal de tránsito, la multa por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Usted a esto deberá añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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