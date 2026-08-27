Rating Colombia del 26 de agosto de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’ sigue inalcanzable

Conozca cómo quedó el rating de la televisión colombiana y cuáles fueron los programas más vistos en la jornada. ‘Yo Me Llamo’ sigue en la cima.

Yo Me Llamo, programa colombiano | Caracol TV.

Los hogares colombianos tienen claras sus preferencias a la hora de encender el televisor. Día tras día, Caracol TV y RCN compiten por liderar el rating de la televisión nacional; sin embargo, ‘Yo Me Llamo’ parece mantenerse firme en la cima y, por ahora, no encuentra rival en la lucha por el primer lugar. En Claro Sports le contamos todos los detalles de las audiencias y los programas más vistos.

Rating en Colombia del 26 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 14,56% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,06% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,71% Masterchef Celebrity – RCN | 7,44% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 6,18% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,01% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 5,05% Noticias RCN – RCN | 4,88% Noticias Caracol – Caracol TV | 3,83% Rosalinda – Caracol TV | 3,81%

Programación deportiva para el jueves 27 de agosto

6:10 p.m. | Llaneros vs Millonarios – Liga BetPlay

8:15 p.m. | Inter de Bogotá vs Pasto – Liga BetPlay

Rating en Colombia: así se hace la medición

Existen varias compañías que se dedican plenamente a los estudios de consumo de los colombianos. Una de ellas es el Centro Nacional de Consultorías (CNC) como la más confiable en términos de mediciones. Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar lo que prefieren los televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, la cual va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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