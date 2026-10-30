Rating Colombia del 29 de octubre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity sale del top 5

La competencia por el rating en Colombia continúa. Caracol Televisión domina la audiencia nacional y marca la pauta con sus principales producciones.

Participantes de Masterchef Celebrity en Colombia | Canal RCN.

El rating televisivo en Colombia continúa siendo uno de los principales indicadores para medir las preferencias de las audiencias y el comportamiento de los televidentes frente a la programación nacional. En medio de la competencia entre los canales por conquistar al público, Caracol Televisión se mantiene como el canal más visto del país, gracias a sus producciones de entretenimiento, realities, informativos y espacios de opinión, que siguen marcando la pauta en la televisión colombiana.

Rating Colombia del 29 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV – 16.89% Noticias Caracol PRM – 11.82% María La Caprichosa – Caracol TV – 10.79% Noticias Caracol MD – 9,69% Noticiero del Senado – Caracol TV – 9,16% Masterchef Celebrity – RCN – 8,33% Noticias Caracol Avance – 7,88% Ciudad lejana – Caracol TV – 6,98% Alas Rotas – Caracol TV – 6,01% La Rosa de Guadalupe pt2 – RCN – 5,90%

Programación de fútbol para este viernes, 30 de octubre de 2026

4:00 p.m. | Jaguares vs Pereira – Liga BetPlay Dimayor

8:05 p.m. | Bucaramanga vs Pasto – Liga BetPlay Dimayor

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a puntuar el consumo de productos televisivos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Este cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real, para determinar la preferencia de los televidentes en todo el país.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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