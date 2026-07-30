Pico y placa en Bogotá para este 31 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports le recordamos el pico y placa para este viernes 31 de julio, último día de este mes y de la semana laboral.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Una semana más de actividades culmina para los bogotanos y el viernes para muchos es el primer día de descanso tras sus rutinas. Las personas aprovechan para usar su vehículo para ir a restaurantes, centros comerciales y en general a sitios de entretenimiento, pero tenga presente que este 31 de julio rige el pico y placa.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 31 de julio de 2026

Para este último día de la semana, los carros que tengan placas finalizadas en números 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por las calles de la capital. Debe ser respetuoso de la ley para evitar sanciones. Por otra parte, los autos con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tienen autorización para salir.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá?

El horario del pico y placa en Bogotá ya está establecido y no varía. La norma empieza a regir a partir de las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m. Se debe hacer énfasis en que durante ese lapso de tiempo no puede sacar su automóvil.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Al día de hoy, las motocicletas siguen exentas de esta restricción. Por otra parte, vehículos de movilidad alternativa como las bicicletas, patinetas, bicicletas y patinetas eléctricas no entran en la norma. Transporte de prensa, ambulancias y de personas con discapacidad pueden circular también. Ahora bien, si usted necesita sacar su vehículo por urgencia, la única forma de hacerlo es pagando el pico y placa solidario.

Las sanciones por incumplir el pico y placa

Si usted infringe la norma del pico y placa y saca su carro a las calles, la multa que le pueden poner las autoridades de tránsito es de $875.452 pesos. A ese debe sumarle los gastos de la grúa, patios y el debido parqueadero.

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