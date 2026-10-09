Rating Colombia del 8 de octubre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo no tiene rival

Conozca el top 10 de audiencia televisiva en Colombia según el CNC, encabezado por el programa Yo Me Llamo.

Yo Me Llamo en la cima del rating

Una nueva medición del comportamiento de las audiencias en televisión volvió a dejar en evidencia que el programa de entretenimiento Yo Me Llamo es el preferido de los hogares colombianos, pues lleva ya varios días dominando el ranking. Inclusive le gana a otros contenidos como Masterchef Celebrity y hasta los noticieros.

Rating en Colombia del 8 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 16,2617 %. Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 10,6285 %. María La Caprichosa | Caracol TV | 10,6158 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 9,3362 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8,4722 %. Noticiero del Senado | Caracol TV | 8,155 %. Noticias Caracol Avance | Caracol TV | 7,2018 %. Ciudad Lejana | Caracol TV | 6,1786 %. La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,6022 %. Alas Rotas | Caracol TV | 5,4368 %.

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Programación de fútbol para el viernes 9 de octubre de 2026

1:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen | Bundesliga.

1:45 p.m. | Lens vs Lyon | Ligue 1.

2:00 p.m. | Málaga vs Espanyol | LaLiga.

3:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Real Santander | Torneo BetPlay.

6:00 p.m. | Alianza vs Águilas Doradas | Liga BetPlay.

8:10 p.m. | Once Caldas vs Llaneros | Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia

Existen diversas compañías dedicadas al estudio del consumo televisivo que realizan sus propias mediciones, pero ninguna posee la fiabilidad del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta entidad cuenta con cientos de miles de dispositivos que analizan los datos en tiempo real para determinar con precisión las preferencias de los televidentes. El sistema opera bajo una dinámica donde el porcentaje de puntuación se define a partir de la acción de cambiar de programa, otorgándole un mayor valor estratégico al contenido que se sintoniza frente al que se estaba viendo previamente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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