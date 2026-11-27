Productores de Caquetá, Putumayo, Vichada, Nariño, Bolívar y Magdalena presentarán sus productos en la feria del cacao y el chocolate más importante del país.

Chocoshow 2026.

Detrás de cada chocolate hay una historia, una familia y un territorio que decidió apostarle a nuevas oportunidades. Con esa apuesta, seis organizaciones de productores provenientes de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) llegarán a ChocoShow 2026, del 27 al 29 de noviembre, en Corferias, Bogotá. Los visitantes podrán encontrarlos en el primer piso del pabellón 6, stand 513-E.

La feria, organizada por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) es uno de los principales encuentros del año para ese sector. Allí se reúnen productores, chocolateros, compradores y visitantes alrededor de los sabores, la calidad y las oportunidades comerciales del cacao nacional.

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Las seis organizaciones llevarán productos que reflejan el potencial de sus territorios y el trabajo de sus familias: chocolates de mesa, chocolatinas con altas concentraciones de cacao y granos finos de sabor y aroma. Estas organizaciones cuentan con el acompañamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Para la directora de la ART, Cindy Palma, estos espacios representan mucho más que una oportunidad comercial: “Detrás de cada producto hay familias que han decidido construir un futuro distinto para sus territorios. El cacao representa esa decisión de transformar sus economías, recuperar oportunidades y demostrar que sí es posible vivir de actividades legales y sostenibles. Cuando un consumidor elige estos chocolates, también está reconociendo el esfuerzo de quienes le apuestan a la paz desde el territorio”.

Los productores y sus chocolates

Chocoamazonic, de El Doncello, Caquetá: chocolate de mesa amargo y chocolatinas con 70 % y 90 % de cacao.

Musu Pakarii, de Puerto Guzmán, Putumayo: chocolate de mesa amargo y chocolatinas con 70 % y 90 % de cacao.

Cacao Vivo, de Cumaribo, Vichada: chocolate de mesa.

Dinka, de Tumaco, Nariño: grano seco de cacao fino de sabor y aroma.

Serranito, de Santa Rosa del Sur, Bolívar: chocolate de mesa en diferentes presentaciones.

Atavikafé, de Santa Marta, Magdalena: chocolate oscuro con 35 %, 70 % y 100 % de cacao.

Los proyectos de cacao acompañados por el Gobierno nacional suman 18 iniciativas, que benefician a 2.776 familias, de las cuales 1.122 son mujeres.

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