Andrés Lillini: “Me propuse que todo aquel mexicano con nivel de selección tenía que jugar para México”

El director de selecciones nacionales menores destacó la clasificación al Mundial sub 20 y Los Angeles 2028, además del trabajo conjunto con los clubes

Andrés Lillini, director de selecciones nacionales menores, analizó en exclusiva para Claro Sports en W Radio el momento que atraviesa el proyecto juvenil de México después de conseguir la clasificación al Mundial sub 20 y asegurar el regreso del fútbol mexicano a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El argentino destacó que ambos boletos permiten mantener activos los procesos competitivos de diferentes generaciones rumbo a los próximos años.

“Se sonríe un poco en el fútbol, así que hay que aprovechar a sonreír cuando se puede”, señaló Lillini después de un Premundial en el que México superó a Canadá en semifinales y posteriormente disputó la final frente a Estados Unidos en el Estadio Azteca. Para el directivo, el escenario de la definición también representó un momento especial dentro del proceso.

“Feliz, la verdad que una felicidad enorme porque como dices, era primero el Mundial, luego un solo boleto para los Olímpicos, difícil, en semifinal contra un equipo muy duro de Canadá, y si faltaba la fresa del pastel era ayer: jugar en el templo del fútbol con la gente que había, son de las cosas que uno a veces sueña que le gustaría que le sucedan en la vida y creo que sucedió ayer”.

El boleto olímpico tuvo un significado adicional para la estructura de selecciones menores. México aseguró su presencia en Los Angeles 2028 después de vencer a Canadá y evitó una nueva interrupción en el proceso formativo. “No es solamente el boleto de los Juegos Olímpicos, sino es dejar que generaciones de tres edades completas sigan un proceso de competencia muy alto que es Panamericanos el próximo año y Olímpicos el 2028. Eso era determinante”, explicó.

Lillini recordó que la ausencia en este tipo de competencias afecta directamente la continuidad de los jugadores. “Tenemos todos los recursos y el material humano para poder hacerlo. Entonces, cuando algo no sucede de esa manera, lastima muchísimo a la estructura, pero principalmente al proceso del futbolista”, indicó. México no había participado en el torneo olímpico desde Tokyo 2020 después de quedar eliminado en el Premundial que otorgaba los boletos para Paris 2024.

El argentino también puso énfasis en la relación entre la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes. “Yo con los clubes hablo mucho, tengo mucha comunicación porque todos los fines de semana vamos a ver juegos. Entonces la verdad que hoy nosotros estamos aprovechándonos del gran trabajo del día a día de los clubes con los jugadores”, comentó. Lillini remarcó que las selecciones juveniles cuentan con los futbolistas durante periodos limitados y que gran parte de su desarrollo ocurre dentro de sus equipos.

En ese sentido, rechazó que desde selecciones menores se pretenda determinar cómo debe trabajar cada institución con sus jugadores. “Decirle a los clubes de qué manera actuar sobre un futbolista, me parece que es una falta de respeto desde este lado, porque ellos los tienen el día a día”, afirmó. También explicó que los juveniles deben competir por los espacios dentro de plantillas que cuentan con futbolistas consolidados y diferentes exigencias deportivas.

Para Lillini, el paso siguiente después de destacar en una competencia internacional es trasladar ese rendimiento a la Primera División. “Haber ganado un sub 20 le da la posibilidad de decir ‘me vieron competir, fíjense cómo compito, contra quién competí y el nivel que tuve’. Pero ahora tiene que llegar el club y eso no le sirve, le sirve solamente para demostrarles en qué nivel está”, explicó. “Para selecciones juveniles lo más importante es que el jugador juegue en Primera División. No hay otra cosa más importante para nosotros que esa”.

Desde su llegada al cargo en mayo de 2023, Lillini también ha impulsado una estrategia para ampliar el número de jugadores elegibles para México. “Me propuse que todo aquel mexicano con nivel de selección tenía que jugar para México y que íbamos a hacer el esfuerzo para traerlo, para crear una competencia interna”, afirmó. En ese proceso mencionó casos de futbolistas observados fuera del país, incluidos mexicoamericanos, y aseguró que el criterio principal para las convocatorias es el rendimiento y no el lugar donde se formaron.

Uno de los ejemplos señalados fue Obed Vargas, quien anteriormente representó a Estados Unidos en categorías menores antes de realizar el One Time Switch para jugar con México. “Obed es un chico bárbaro, lo bueno es que se decidió a venir. En poco tiempo sucedieron un montón de cosas. Mundial sub 20, selección mayor, Atlético de Madrid. Yo estoy muy feliz por él”, señaló Lillini.

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