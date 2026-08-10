Rating Colombia del 9 de agosto de 2026, según CNC: Caracol TV continúa al mando
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el domingo 9 de agosto.
- Rating Colombia del 8 de agosto de 2026, según CNC: Caracol ejerce su dominio sabatino
- Terremoto en Colombia hoy: SGC reportó una magnitud de 7,4
- Pico y placa en Bogotá para este 11 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
Nueva semana en Colombia y el comienzo fue sacudido por el terremoto vivido el lunes 10 de agosto. Ahora bien, la noche anterior, los colombianos no dudaron en dar claridad sobre sus preferencias en las programaciones nacionales. En Claro Sports les traemos todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el domingo 9 de agosto.
Rating en Colombia del 9 de agosto de 2026, según CNC
Así quedó el escalafón:
- Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 12.92 %
- Los informantes – Caracol TV – 9.38 %
- Noticias Caracol de las 12:30 m. – 7.89 %
- Masterchef Celebrity – RCN TV – 7.72 %
- Séptimo día – Caracol TV – 7.56 %
- Expediente final – Caracol TV – 5.92 %
- Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.68 %
- La Red – Caracol TV – 4.31 %
- Yo, José Gabriel – RCN TV – 3.85 %
- Caso Cerrado – RCN TV – 2.94 %
Programación de fútbol para este lunes, 10 de agosto de 2026
Estos son los partidos más destacados:
- 4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Llaneros | Liga BetPlay | Win Sports y Win+.
- 6:00 p.m. | Independiente Medellín vs Millonarios | Liga BetPlay | Win+.
- 8:05 p.m. | Junior vs Deportivo Pereira | Win+.
Así se mide el rating en Colombia
Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.
Rating en Colombia de los últimos cinco días
- Rating Colombia: 8 de agosto
- Rating Colombia: 7 de agosto
- Rating Colombia: 6 de agosto
- Rating Colombia: 5 de agosto
- Rating Colombia: 4 de agosto