Rating Colombia del 9 de agosto de 2026, según CNC: Caracol TV continúa al mando

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el domingo 9 de agosto.

Noticias Caracol / Captura de pantalla Caracol TV.

Nueva semana en Colombia y el comienzo fue sacudido por el terremoto vivido el lunes 10 de agosto. Ahora bien, la noche anterior, los colombianos no dudaron en dar claridad sobre sus preferencias en las programaciones nacionales. En Claro Sports les traemos todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el domingo 9 de agosto.

Rating en Colombia del 9 de agosto de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 12.92 % Los informantes – Caracol TV – 9.38 % Noticias Caracol de las 12:30 m. – 7.89 % Masterchef Celebrity – RCN TV – 7.72 % Séptimo día – Caracol TV – 7.56 % Expediente final – Caracol TV – 5.92 % Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.68 % La Red – Caracol TV – 4.31 % Yo, José Gabriel – RCN TV – 3.85 % Caso Cerrado – RCN TV – 2.94 %

Programación de fútbol para este lunes, 10 de agosto de 2026

Estos son los partidos más destacados:

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Llaneros | Liga BetPlay | Win Sports y Win+.

6:00 p.m. | Independiente Medellín vs Millonarios | Liga BetPlay | Win+.

8:05 p.m. | Junior vs Deportivo Pereira | Win+.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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