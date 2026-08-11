Rating Colombia del 10 de agosto de 2026, según CNC: Caracol TV, el canal escogido para informarse del terremoto

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el lunes 10 de agosto.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

El lunes 10 de agosto fue una auténtica pesadilla para toda Colombia. El terremoto que sacudió el territorio ‘cafetero’ dejó graves consecuencias para ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Chocó, entre otras. Los colombianos de las regiones menos afectadas se informaron de todo a través de Caracol TV en su mayoría. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 10 de agosto de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 15.68 % Yo me llamo – Caracol TV – 14.17 % Noticias Caracol de las 12:30 m. – 8.76 % Masterchef Celebrity – RCN TV – 7.70 % Noticias Caracol de las 7:00 a.m. – 6.00 % Noticias Caracol avance – 5.93 % Pa seguirte queriendo – RCN TV – 5.69 % María la caprichosa – Caracol TV – 5.51 % Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.44 % Enfermeras – RCN TV – 3.89 %

Programación de fútbol para este martes, 11 de agosto de 2026

Estos son los partidos más destacados:

5:00 p.m. | Fluminense vs Independiente Rivadavia | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Boca Juniors vs Recoleta | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Bolívar vs Sao Paulo | Copa Sudamericana.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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