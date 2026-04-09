Rating Colombia del 8 de abril de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, imbatible

En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles acerca del rating de la televisión colombiana para el miércoles 8 de abril.

A Otro Nivel líder del rating | Caracol TV

Los colombianos siguen dejando en claro cuales son sus programaciones favoritas de los canales nacionales. Los televisores de cada hogar ‘cafetero’ tiene una clara tendencia hacía el mismo programa y en Claro Sports les traemos todos los detalles del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 8 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Caracol TV – 10,04 % Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 8,81 % Las de Siempre – RCN TV – 5,35 % Noticias Caracol de las 12:30 m. – 5,28 % La Casa de los Famosos – RCN TV – 5,23 % Espacio Político: Partido Alianza Verde – RCN TV – 5,04 % La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 5,03 % La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4,85 % Espacio Político: Partido Alianza Verde – Caracol TV – 4,52 % Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4,26 %

Parrilla futbolera de este jueves, 9 de abril del 2026:

02:00 p.m. | Bologna vs Aston Villa | UEFA EuropaLeague.

02:00 p.m. | Crystal Palace vs Fiorentina | UEFA Conference League.

07:30 p.m. | Macará vs América de Cali | Copa Sudamericana.

9:00 p.m. | Santa Fe vs Peñarol | Copa Libertadores.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define los niveles de audiencia por medio de porcentajes. Allí se recopilan los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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