Posibles alineaciones de Millonarios vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Embajador viene de vencer en su visita a Junior y recibe a un Volcánico que todavía no tiene puntos en este campeonato.

Millonarios y Deportivo Pasto miden fuerzas en Bogotá.

Dos equipos acostumbrados a la altura se enfrentas en sus condiciones preferidas durante la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Es turno para que Millonarios y Deportivo Pasto midan fuerzas. El Embajador viene de conseguir un triunfo importante en su visita a Junior, mientras que el Volcánico tiene urgencia de sumar puntos por haber caído en sus primeras presentaciones.

Alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Enrique Serje, Joyce Ossa, Yéiler Góez, Hárrinson Mancilla, Diego Chávez; Santiago Córdoba, Jorge Obregón y Jóider Micolta. D.T.: Jonathan Risueño.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación puso este partido para disputarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este martes, 4 de agosto, a las 8:20 p.m. La transmisión va a estar en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, se podrá acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma Win Play.

Últimos cinco partidos de Millonarios

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga.

18.07.2026 | Millonarios 0-1 Colo-Colo.

11.07.2026 | Universitario 2-0 Millonarios.

29.05.2026 | Atlético de Cali 1-8 Millonarios.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas.

28.07.2026 | Bogotá 0-3 Deportivo Pasto.

25.07.2026 | Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto.

21.07.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Bogotá.

13.05.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima.

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