Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este martes 24 de noviembre.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como es frecuente en cada martes, se llevó a cabo un nuevo sorteo del juego MiLoto. Nadie logró dar en el clavo, por lo que el acumulado crece de cara a la próxima jornada. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Resultado del MiLoto de este martes, 24 de noviembre de 2026

Sorteo: 647

647 Números ganadores: 04 – 13 – 17 – 18 – 22

04 – 13 – 17 – 18 – 22 Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.

Resultado de MiLoto el 24 de noviembre

¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático por tratarse de una de las opciones que se manejan. Usted se lleva el premio mayor acumulado si le atina a todos los dígitos en el último sorteo. En caso de que nadie le dé en el clavo, tendrá su aumento a la espera de que tenga la respectiva coincidencia. A partir de dos números acertados, tendrá derecho a un premio relativamente menor.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta, ubicado en almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y demás sitios. Sin embargo, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, dado que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.

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