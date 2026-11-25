Resultado de MiLoto hoy, 24 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores
Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este martes 24 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como es frecuente en cada martes, se llevó a cabo un nuevo sorteo del juego MiLoto. Nadie logró dar en el clavo, por lo que el acumulado crece de cara a la próxima jornada. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.
Resultado del MiLoto de este martes, 24 de noviembre de 2026
- Sorteo: 647
- Números ganadores: 04 – 13 – 17 – 18 – 22
- Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.
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¿Cómo se juega MiLoto?
El juego consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático por tratarse de una de las opciones que se manejan. Usted se lleva el premio mayor acumulado si le atina a todos los dígitos en el último sorteo. En caso de que nadie le dé en el clavo, tendrá su aumento a la espera de que tenga la respectiva coincidencia. A partir de dos números acertados, tendrá derecho a un premio relativamente menor.
Proceso para reclamar premios del MiLoto
El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta, ubicado en almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y demás sitios. Sin embargo, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, dado que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.