Mohamed exige aprovechar la localía en la Leagues Cup y Viñas defiende su regreso a la Liga MX

Antonio Mohamed exige aprovechar la localía; Federico Viñas ve a Toluca como un paso adelante en sus carrera

Viñas responde a las críticas y Toluca va por la Leagues Cup. Imago 7

Toluca se prepara para iniciar su participación en la Leagues Cup 2026 frente al Seattle Sounders con dos objetivos definidos: hacer valer el Estadio Nemesio Diez y comenzar con una victoria en un formato que deja poco margen de error. Antonio Mohamed destacó la importancia de disputar el encuentro en casa, mientras Federico Viñas explicó los motivos que lo llevaron a regresar a la Liga MX.

El técnico escarlata consideró positivo que el torneo haya comenzado a trasladar algunos partidos a México, aunque dejó claro que la distribución de las sedes todavía no ofrece las mismas condiciones para todos los participantes. Toluca tendrá dos encuentros como local por sus resultados deportivos y Mohamed quiere convertir esa ventaja en puntos.

“Lo primero es la localía, tenemos que ganar. Qué bueno que han traído algunos partidos para acá. Antes era 100%, ahora 90/10. Nosotros, por haber sido los mejores, tenemos dos partidos y debemos aprovecharlos”, señaló el Turco Mohamed en conferencia de prensa previa a su debut.

Mohamed considera clave el debut ante Seattle

El entrenador reconoció el nivel del Seattle Sounders y anticipó un encuentro cerrado ante un equipo con experiencia internacional. Sin embargo, aseguró que los jugadores utilizados frente a Necaxa estarán disponibles, mientras los lesionados continuarán fuera. “Los que están lesionados están fuera totalmente. Los que tuvieron participación el domingo están todos disponibles. Posiblemente tengamos 22 jugadores para elegir a los 11. Ahí veremos quiénes están mejor y decidiremos”, explicó.

Mohamed también recordó la eliminación de Toluca en la edición anterior, cuando quedó fuera por penales sin perder durante el tiempo reglamentario. Esa experiencia, afirmó, obliga al plantel a afrontar cada partido como si fuera definitivo.“El año pasado nos dolió salir sin haber perdido. Ahora tenemos esa experiencia y sabemos que tenemos que buscar ganar todos los partidos”, indicó.

Para el estratega, el duelo ante Seattle puede marcar el rumbo del equipo desde el inicio, ya que la clasificación se define frente a los resultados de otros siete clubes mexicanos. “Mañana es un primer paso importante, casi definitorio, porque cualquier traspié te puede dejar fuera. Tenemos que ser conscientes de que es un partido clave”, comentó.

Federico Viñas explica por qué eligió a Toluca

Federico Viñas reveló que su llegada al conjunto escarlata fue resultado de una decisión deportiva y familiar. El delantero uruguayo explicó que Toluca llevaba tiempo interesado en su contratación y que el proyecto competitivo terminó por convencerlo después del Mundial. “Después del Mundial surgió este acercamiento de Toluca, que ya hacía tiempo se venía conversando. Fue una decisión familiar también. En lo deportivo me atraía mucho el equipo porque lleva mucho tiempo compitiendo y ganando títulos”, afirmó.

El atacante agregó que la nacionalidad mexicana de su esposa también influyó en el movimiento, aunque subrayó que su prioridad era integrarse a una institución con posibilidades de pelear por campeonatos. “La mejor decisión que pudimos tomar mi familia y yo fue venir a Toluca. También un condimento a favor es que mi esposa es mexicana. Estoy muy feliz de pertenecer al club”, expresó.

Viñas aseguró que encontró un vestidor comprometido y una institución organizada. Su intención será aportar en un equipo que busca extender su etapa competitiva y sumar otro título a su historia. “Me encontré con un grupo extraordinario, de gente muy buena y trabajadora. Es un equipo que está marcando historia y vine con la mentalidad de aportar mi granito de arena. Vine para seguir ganando cosas”, dijo.

“Para mí es un paso hacia adelante”

El delantero también respondió a las críticas surgidas en Uruguay por dejar Europa para regresar al fútbol mexicano. Aunque reconoció que desde fuera podría interpretarse como un retroceso, rechazó esa lectura y defendió el nivel de la Liga MX. “Venir de Europa a México tal vez se vea como un retroceso, pero yo no lo veo así. Vengo a un equipo muy competitivo. El fútbol mexicano tiene mucho nivel y jugadores de mucha jerarquía; para mí es un paso hacia adelante”, aseguró.

Viñas destacó que su experiencia europea le permitió aumentar su disciplina y enfrentarse a futbolistas de primer nivel, pero ahora concentra su atención en el reto con Toluca. “Europa me dejó la experiencia de ser más profesional y medirme contra los mejores. Eso ya pasó. Competir internacionalmente aquí es un reto muy lindo que afronto con responsabilidad y humildad”, señaló.

Toluca comenzará la Leagues Cup con la intención de aprovechar la localía, vencer al Seattle Sounders y dar el primer paso hacia un título que todavía no forma parte de la gestión de Mohamed. Para Viñas, el estreno también representa la oportunidad de consolidar su regreso a México y demostrar que su incorporación puede fortalecer el ataque escarlata.

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