Mixco vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Deportivo Mixco y Marquense por la tercera jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Mixco Marquense, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Mixco vs Marquense! Los Chicharroneros y los Leones se miden este sábado por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas. Mixco quiere confirmar su recuperación y sumar nuevamente en casa, mientras que Marquense busca dejar atrás un inicio complicado y conseguir sus primeros puntos del campeonato.

Mixco llega con tres puntos y se ubica en la sexta posición luego de ganar uno de sus dos partidos disputados. El conjunto de Fabricio Benítez tuvo un estreno negativo al caer 2-0 ante Municipal en condición de visitante, pero respondió en la siguiente jornada con un triunfo por el mismo marcador frente a Suchitepéquez. Los Chicharroneros también tienen actividad internacional en el horizonte, ya que el próximo martes visitarán a Saprissa en Costa Rica por la Copa Centroamericana, donde necesitan recuperarse tras perder 2-0 contra Olimpia en su debut.

Marquense, en cambio, todavía no logró sumar en el Apertura 2026 y marcha en el undécimo puesto de la clasificación. El equipo dirigido por Omar Arellano comenzó el torneo con una derrota 3-1 ante Antigua GFC fuera de casa y volvió a perder en la segunda fecha, esta vez por 2-1 frente a Municipal como local. Si bien sus primeros rivales estuvieron entre los principales protagonistas del fútbol guatemalteco, los Leones necesitan cortar rápidamente la racha negativa para evitar complicaciones tanto en la tabla del campeonato como en la acumulada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Marquense hoy sábado 8 de agosto de 2026?

El encuentro entre Mixco y Marquense será el sábado 8 de agosto a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Marquense para la jornada 3, al momento

Ni Mixco ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Mixco : Kevin Moscoso; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez, Jeshua Urizar; Fabián Cuero, Christian Ojeda, Esteban García; Lynner García; Jefrey Segura y Julio César Cruz. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez, Jeshua Urizar; Fabián Cuero, Christian Ojeda, Esteban García; Lynner García; Jefrey Segura y Julio César Cruz. : Fabricio Benítez. Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Gerardo Gordillo, Arturo Ledesma, Keyner Agustín; Fernando Escalante, Josué Cano; David Chuc, Alexis Matta; David Grande y Luis García Bañuelos. DT: Omar Arellano.

Antecedentes del Mixco vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Marquense:

7 de abril de 2026 | Mixco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de febrero de 2026 | Marquense 2-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Marquense 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Mixco 1-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de marzo de 2025 | Marquense 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2025

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