Momento de reaccionar: Santa Fe, a hacerse fuerte en casa y buscar ganar en la Liga BetPlay

Los dirigidos por Pablo Repetto tienen la tarea de conseguir sus primeros tres puntos y darle la alegría a sus hinchas de ganar en casa.

Jugadores de Santa Fe celebrando | Vizzor Image

Las emociones de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II inician con el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Boyacá Chicó, el cual es en El Campín a partir de las 2:00 p.m. Este compromiso es clave para que el cuadro ‘Cardenal’ empiece a reaccionar en el rentado local, pues aún no logra ganar.

Como tal esta va a ser la tercera salida del ‘León’ por el torneo finalización, pues ya enfrentó a Águilas Doradas y a Once Caldas. Ese primer choque fue en suelo antioqueño y el combinado capitalino perdió en esa visita. No obstante, Pablo Repetto rotó la titular porque se avecinaba el juego de vuelta de la Copa Sudamericana ante Caracas.

En el segundo choque ante el ‘Blanco Blanco’, Santa Fe igualó en casa y eso que estuvo por encima del marcador en dos ocasiones, pero el rival consiguió empatar. Inclusive el propio Hugo Rodallega reconoció que faltó precisión, aunque también le dio mérito a los dirigidos por el ‘Arriero’ Herrera.

Boyacá Chicó y el reto sumar de a tres

El oponente del elenco bogotano tampoco la pasa muy bien que digamos, ya que llega de recibir una goleada por 7-0 a manos de América de Cali. Aparte de eso, el descenso sigue siendo una preocupación extra para los boyacenses, puesto que deben empezar a ganar si no quieren ocupar el lugar de Cúcuta o Jaguares, que están en zona de pérdida de categoría.

Ese escenario digamos que es el ideal para que Santa Fe reaccione y que no se empiece a complicar desde temprano. Si el ‘Cardenal’ consigue los tres puntos llegaría a cinco y comenzaría a cuadrar caja y subir en la tabla. De lo contrario, ya Repetto debe empezar a evaluar más a profundidad la situación y analizar variantes para cambiar el panorama.

Hay que hacer salvedad que lo que va de semestre es positivo en líneas generales para el ‘Albirrojo’, ya que está en los octavos de Copa Sudamericana y ya dio el primer golpe al Unión Magdalena en Copa BetPlay. En la Liga es solo conseguir un triunfo para que eso genere tranquilidad para lo que resta del todos contra todos.

Por último, en cuanto a los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, la balanza está a favor de Santa Fe. El más reciente fue en Tunja en el apertura y el conjunto capitalino ganó por la mínima diferencia. De resto, se dieron dos empates y otras dos victorias del ‘León’.

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