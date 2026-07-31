Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Independiente Medellín recibe al Deportivo Cali este sábado 1 de agosto por la Liga BetPlay 2026-II. Conozca las posibles alineaciones.

Alineaciones DIM vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín recibe al Deportivo Cali por la segunda jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, este sábado 1 de agosto a las 6:10 p.m. El ‘Poderoso de la Montaña’ buscará otro triunfo local y pasar página tras la eliminación de Copa Sudamericana, mientras que el ‘Azucarero’ ratificar el buen arranque en la fecha inicial.

Posible alineación del Medellín para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el DIM: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Diego Moreno, Malcom Palacios, Daniel Cataño, Jhon Montaño y Jeison Medina. D.T.: Amaranto Perea.

Posible alineación del Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, Keimer Sandoval, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Gustavo Cuéllar, Juan Dinneno, Nicolás Benedetti; Emmanuel Reynoso y Steven Rodríguez. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver a Junior vs Millonarios por la Liga BetPlay 2026-II?

Este compromiso será el penúltimo de la jornada de este sábado en el FPC. El encuentro se transmitirá en vivo a través de la pantalla de Win Sports + en televisión paga, mientras que los fanáticos que prefieran seguirlo por internet podrán hacerlo a través de la plataforma Win Play. El compromiso está pactado para iniciar a las 6:10 p.m.

Últimos cinco partidos del Medellín

29-07-2026 | Vasco da Gama1-0 Medellín.

25-07-2026 | Medellín 3-2 Pasto.

22-07-2026 | Medellín 2-2 Vasco da Gama.

02-06-2026 | Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo.

29-05-2026 | Leones 1-1 Medellín.

Últimos cinco partidos del Cali

24-07-2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares.

12-07-2026 | Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali.

24-05-2026 | Real Santander 1-2 Deportivo Cali.

20-05-2026 | Deportivo Cali 1-0 Alianza.

15-05-2026 | Boca Juniors de Cali 1-5 Deportivo Cali.

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