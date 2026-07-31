Posibles alineaciones de Alianza FC vs Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Deportes Tolima visita a Alianza FC en busca de otro triunfo en la Liga BetPlay 2026-II. Reviva la previa del compromiso y las expectativas para este encuentro.

Así formarían Alianza vs Tolima | Claro Sports.

Alianza FC y Deportes Tolima medirán fuerzas este sábado 1 de agosto en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El conjunto vallenato intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria del semestre, luego de igualar 1-1 frente a Fortaleza en el debut. Por su parte, el cuadro ‘Pijao’ llega con la confianza en alto tras imponerse 2-1 a Junior en la jornada inaugural y buscará mantener su paso perfecto en el campeonato. Se espera un duelo atractivo entre dos equipos con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar puntos desde el inicio del torneo.

Posible alineación de Alianza FC para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Alianza FC: Johan Wallens; Israel Alba, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza, Deinner Quiñones, Wiston Fernández; Yeiner Londoño y Cristian Vergara. DT: Camilo Ayala.

Posible alineación de Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Kelvin Flórez, Ever Valencia; Jorge Hurtado y Luis Sandoval. DT: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver Alianza vs Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo entre Alianza FC y Tolima se disputará este sábado 1 de agosto en Valledupar y podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports. La transmisión estará a cargo de Win Sports+.

Últimos partidos de Alianza FC

26.07.2026 | Alianza 1-1 Fortaleza.

24.05.2026 | Alianza 2-1 Bucaramanga.

20.05.2026 | Cali 1-0 Alianza.

16.05.2026 | Alianza 3-0 Real Santander.

08.05.2026 | Boca Juniors Cali 1-1 Alianza.

Últimos partidos de Deportes Tolima

25.07.2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.

21.07.2026 | Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío.

26.05.2026 | Universitario de Perú 0-0 Deportes Tolima.

23.05.2026 | Atlético Nacional 3-1 Deportes Tolima.

19.05.2026 | Coquimbo Unido 3-0 Deportes Tolima.

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