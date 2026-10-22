América de Cali cumple con el favoritismo y no se despeina para eliminar al Barranquilla FC de Copa BetPlay

Tras vencer 0-4 a Barranquilla FC, el América de Cali asegura su lugar en semis de la Copa BetPlay.

América de Cali elimina al Barranquilla FC de Copa BetPlay | Vizzor Image

Continúan avanzado las emociones de la Copa BetPlay y en esta ocasión Barranquilla FC recibió al América de Cali por los cuartos de final del certamen, esto en el Romelio Martínez. La ‘mechita’ no tuvo inconvenientes para avanzar de ronda al derrotar a su rival por 0-4, resultado que ratifica el buen momento que atraviesa este semestre.

Los dirigidos por David González cabalgan de buena manera ambos frentes, pues en la Liga están cerca de clasificar a los cuadrangulares y ahora cumplieron con la responsabilidad que tenían en la otra competencia. El proceso de David González ya tiene una forma y ahora el paso a seguir es consolidarlo con títulos.

La Copa BetPlay puede ser uno de ellos y ahora debe preparar de la mejor manera la llave contra Internacional de Bogotá, escuadra que dejó atrás a Llaneros en esta misma instancia. Vale la pena mencionar que en las semifinales regresan los duelos a ida y vuelta, algo que se modificó a causa del temblor en el país el pasado mes de agosto.

En cuanto a el partido contra Barranquilla FC, América cumplió con el favoritismo que tenía y Omar Bertel fue quien abrió la senda del triunfo ‘escarlata’. Luego Yeison Guzmán erró un penal, pero eso no significó un problema real porque después llegó la arremetida. Tomás Ángel y Edson Tortolero marcaron antes de que finalizara la primera parte del compromiso, lo que ya era una ventaja importante para el visitante.

Uno más para cerrar la noche

Para el complemento González movió el banco y metió al terreno de juego a Marcos Mina y Jhon Palacios. El cuadro local por su parte seguía sin encontrar reacción y si bien el ‘escarlata’ bajó un poco la intensidad, realmente nunca hubo una preocupación en el sentido de que el rival pudiera encontrar algún tipo de reacción.

Ángel al 69′ puso el cuarto de la noche y aparte selló su doblete, lo que ratificó el buen partido que hizo el América en el Romelio Martínez. Solo restaba que el tiempo se cumpliera, pues el Barranquilla estaba resignado porque no encontraba cómo hacer daño. No obstante, fue un buen torneo para ese club, teniendo en cuenta que dejó atrás a Millonarios y Junior.

Con esa clasificación del América a semifinales, solo queda por resolverse el juego entre Once Caldas e Independiente Santa Fe, pues es el único duelo pendiente de los cuartos de final. El elenco que avance enfrentará a Atlético Nacional, escuadra que venció en la ronda anterior al Independiente Medellín.

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