Pico y placa en Bogotá para este 13 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports se pueden informar sobre cómo se llevará a cabo la medida de pico y placa en Bogotá para el jueves 13 de agosto.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Colombia continúa recogiendo los escombros de lo que fue el terrible terremoto que sacudió al territorio ‘cafetero’. Una de las ciudades que contó con suerte y no sufrió ninguna afectación fue la capital de la república, Bogotá. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles del pico y placa para el jueves 13 de agosto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 13 de agosto de 2026

Para este día no podrán circular por las calles de la capital los carros que tengan placas finalizadas en números 6, 7, 8, 9 y 0. Es vital que cumpla con la norma para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades de tránsito. Por otra parte, los autos con placas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán transitar con normalidad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en la capital de Colombia ya está establecido y no tiene modificaciones. Según la secretaria de movilidad, este inicia a las 6:00 a.m. y culmina a las 9:00 p.m. Se debe reiterar que durante ese tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Actualmente, las motos continúan libres de esta medida. Tampoco aplican los medios de transporte alternativos como bicicletas y patinetas (sean normales o eléctricas), ni los vehículos de prensa, ambulancias y transporte para personas con discapacidad. Si requiere usar su carro de forma urgente durante la restricción, la única opción disponible es pagar el pico y placa solidario.

Multas por incumplir el pico y placa

Si saca su carro durante la restricción, la multa de tránsito por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Tenga en cuenta que a este valor debe añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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