¡Baloto.com hace un nuevo millonario en Bogotá! Un afortunado se llevó el premio mayor de MiLoto de $550 millones
El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad automática yfue vendido en la página web Baloto.com, que ya acumula más de un millón de usuarios registrados en su plataforma.
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Un afortunado ciudadano de la capital de la República se ganó el gran premio de MiLoto de $550 millones, tras de acertar con los números 6, 10, 13, 17 y 33 del sorteo No. 0587.
💰 ¡Cayó MiLoto en Bogotá! 🥳✨— Baloto (@Baloto_Colombia) August 12, 2026
Un ganador se lo lleva los $550 millones de MiLoto. 💙
Hoy podrías ser el siguiente ganador, juega aquí
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Es la decimoctava vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Bogotá. El afortunado ganador compró su tiquete bajo la modalidad automática en la página web de Baloto.com.
El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com. Además, recuerde que ahora se puede cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com.
Entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de agosto de 2026, MiLoto ha pagado más de $57.420 millones en premios, equivalentes a 3.427.306 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $23.903 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.
MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.