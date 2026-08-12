Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 11 de agosto de 2026
En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el martes 11 de agosto.
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Las loterías han frenaron su actividad después de lo que fue el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto. Por su parte, las chances sigue con su actividad normal. Así las cosas, en Claro Sports les contamos los detalles de las loterías y chances colombianas para el martes 11 de agosto.
Resultados de chances hoy, 11 de agosto
- Dorado: Mañana 3099 – La 5ta 1 – Tarde 6149 – La 5ta 0
- Culona: Día 2393 – Noche 2217
- Astro Sol: 4279 – Signo Leo
- Astro Luna: 9939 – Signo Escorpio
- Pijao de Oro: 0556 – La 5ta 6
- Paisita: Día 1017 – La 5ta 3 – Noche 1470 – Cabra
- Chontico: Día 8655 – La 5ta 9 – Noche 9193 – La 5ta 8
- Cafeterito: Tarde 5829 – La 5ta 2 – Noche 4879 – La 5ta 6
- Sinuano: Día 7371 – La 5ta 3 – Noche 7686 – La 5ta 7
- Cash Three: Día 275 – Noche 539
- Play Four: Día 7505 – Noche 5591
- Samán: Día 5136
- Caribeña: Día 5511 – La 5ta 7 – Noche 7040 – La 5ta 1
- Motilón: Tarde 6528 – La 5ta 2 – Noche 3669 – La 5ta 8
- Fantástica: Día 3754 – La 5ta 1 – Noche 0601 – La 5ta 4
- Antioqueñita: Día 3193 – La 5ta 9 – Tarde 4286 – La 5ta 6
- Evening: 1124