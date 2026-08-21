Resultado de MiLoto hoy, 20 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este jueves 20 de agosto de 2026.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Luego de que el premio mayor de MiLoto cayera en el último sorteo, al menos seis participantes estuvieron a punto de dar en el clavo. Por supuesto, el famoso juego de azar prende las expectativas. Este último jueves se registraron nuevos ganadores, por lo que en Claro Sports le contamos todos los resultados.

Resultado de MiLoto de este jueves 20 de agosto de 2026

Números ganadores: 15 – 27 – 28 – 31 – 37

15 – 27 – 28 – 31 – 37 Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultado de MiLoto el 20 de agosto

¿Cómo se juega MiLoto?

Para usted soñar con el premio mayor, el juego se basa en la elección de cinco números entre el 1 y 39. La finalidad consiste en atinarle a la mayor cantidad posible de dígitos en aras de llevarse el monto soñado. El que obtenga una coincidencia exacta se lleva ese premio “gordo”, que va creciendo a medida de que nadie pueda dar con el clavo.

¿Cómo reclamar los premios de MiLoto?

El procedimiento varía en función al monto por cobrar. Si se trata de premios pequeños, usted puede recibirlos en cualquier punto de venta autorizado. Por lo pronto, cada persona debe revisar los reglamentos donde se especifican los límites. En caso de superar el tope, tendrá que reunir la documentación requerida que está descrita en el sitio web o el reverso de su tiquete, para después ir a una oficina correspondiente.

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