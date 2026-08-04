Pico y placa en Bogotá para este 5 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports le recordamos el pico y placa para este miércoles 5 de agosto, restricción que tiene ya un horario establecido.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Llegamos a la mitad de la primera semana de agosto y son muchos los bogotanos que transitan por las calles de la capital para distintas actividades con su automóvil. Es por eso que en Claro Sports diariamente le recordamos el pico y placa, esto con el fin de evitarle alguna sanción por incumplirlo.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 5 de agosto de 2026

Para este miércoles, según el cronograma de la secretaria de movilidad, no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Es crucial que acate la norma si no quiere tener problemas con las autoridades de tránsito. Por otra parte, las placas con números finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán libertad de moverse por la ciudad.

¿Cómo es el horario del pico y placa en Bogotá?

El horario del pico y placa en la capital se mantiene igual: va desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Si a su vehículo le corresponde la restricción durante este tiempo, no podrá sacarlo ni circular por la ciudad. Recuerde que al día de hoy no hay ningún cambio en ese sentido.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Actualmente, las motos continúan libres de esta medida. Tampoco aplican los medios de transporte alternativos como bicicletas y patinetas (sean normales o eléctricas), ni los vehículos de prensa, ambulancias y transporte para personas con discapacidad. Si requiere usar su carro de forma urgente durante la restricción, la única opción disponible es pagar el pico y placa solidario.

Sanciones por incumplir el pico y placa

Si saca su carro durante la restricción, la multa de tránsito por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Tenga en cuenta que a este valor debe añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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