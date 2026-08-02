Sunderland vs Wrexham en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Sigue el juego entre dos equipos ingleses que están en plena preparación para el inicio de su temporada

Sunderland y Wrexham se enfrentan en un choque de pretemporada enfocado en poner a punto a ambos planteles. El Sunderland y el Wrexham chocan en la pretemporada 2026 con el objetivo claro de ajustar piezas y sumar minutos de juego. Ambos clubes continúan con sus respectivas etapas de preparación, evaluando a sus plantillas e incorporando a los nuevos refuerzos antes del inicio de sus torneos. Se prevé un duelo muy parejo donde los entrenadores buscarán sacar las mejores conclusiones colectivas. No te pierdas ningún detalle de este encuentro totalmente en vivo por Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Sunderland vs Wrexham hoy 2 de agosto?

El encuentro entre Sunderland y Wrexham de este 2 de agosto, válido para la pretemporada de ambos equipos, comienza en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado.

No te pierdas ningún detalle de este partido amistoso y sigue la cobertura de Claro Sports, donde encontrarás la transmisión en vivo, estadísticas al instante, el mejor análisis y los comentarios de nuestros expertos para vivir el encuentro de principio a fin.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Los principales clubes del fútbol europeo comenzaron su preparación para la temporada 2026/27, y Claro Sports transmitirá en vivo una selección de los amistosos más relevantes del verano. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester United disputarán partidos que servirán para ajustar sus planteles y poner en marcha nuevos ciclos deportivos, con entrenadores como José Mourinho, Andoni Iraola, Enzo Maresca y Xabi Alonso al frente de distintos proyectos antes del inicio de la campaña.

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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