Sunderland vs Wrexham en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026
Sigue el juego entre dos equipos ingleses que están en plena preparación para el inicio de su temporada
Sunderland y Wrexham se enfrentan en un choque de pretemporada enfocado en poner a punto a ambos planteles. El Sunderland y el Wrexham chocan en la pretemporada 2026 con el objetivo claro de ajustar piezas y sumar minutos de juego. Ambos clubes continúan con sus respectivas etapas de preparación, evaluando a sus plantillas e incorporando a los nuevos refuerzos antes del inicio de sus torneos. Se prevé un duelo muy parejo donde los entrenadores buscarán sacar las mejores conclusiones colectivas. No te pierdas ningún detalle de este encuentro totalmente en vivo por Claro Sports.
¿A qué hora inicia la transmisión del Sunderland vs Wrexham hoy 2 de agosto?
El encuentro entre Sunderland y Wrexham de este 2 de agosto, válido para la pretemporada de ambos equipos, comienza en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado.
No te pierdas ningún detalle de este partido amistoso y sigue la cobertura de Claro Sports, donde encontrarás la transmisión en vivo, estadísticas al instante, el mejor análisis y los comentarios de nuestros expertos para vivir el encuentro de principio a fin.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas
Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora
Los principales clubes del fútbol europeo comenzaron su preparación para la temporada 2026/27, y Claro Sports transmitirá en vivo una selección de los amistosos más relevantes del verano. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester United disputarán partidos que servirán para ajustar sus planteles y poner en marcha nuevos ciclos deportivos, con entrenadores como José Mourinho, Andoni Iraola, Enzo Maresca y Xabi Alonso al frente de distintos proyectos antes del inicio de la campaña.
Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas
Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)
Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas
Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas