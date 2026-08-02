Laura Galván aspira a los Juegos Olímpicos tras conquistar Santo Domingo: “Los Angeles 2028 cada vez se ve más cerca” 

Laura Galván conquistó el oro con récord centrocaribeño en el medio maratón, aseguró su clasificación a Lima 2027 y dio otro paso rumbo a Los Angeles 2028

Laura Galván confirmó su condición de favorita y escribió una nueva página para el atletismo mexicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La fondista guanajuatense conquistó la medalla de oro en el medio maratón con un tiempo de 1:13:43, estableciendo un nuevo récord centrocaribeño, además de asegurar su clasificación a Lima 2027.

La mexicana encabezó un dominante 1-2 para la delegación tricolor, ya que Adela Honorato se quedó con la plata al registrar 1:14:05, mientras que la guatemalteca Viviana Aroche completó el podio con 1:14:30. La marca de Galván superó el anterior récord de la competencia, que era de 1:15:04 y pertenecía a la venezolana Joselyn Brea desde San Salvador 2023.

Después de la carrera, Galván reconoció que el principal rival fue el intenso calor que acompañó la prueba desde primeras horas del día. “Sí, definitivamente el clima fuertísimo. Es la primera vez que corro en estas condiciones. Yo entrené en calor y humedad, pero aquí fueron todavía tres grados más calientes de lo que pude preparar. Estábamos a 25 grados a las seis de la mañana. Fue fuertísimo, pero estoy muy emocionada de haber logrado la medalla para México”.

La atleta destacó que el triunfo también demuestra el potencial que tienen las corredoras mexicanas en pruebas de fondo y espera que sirva como inspiración para las nuevas generaciones. “Creo que estas distancias las podemos correr muy bien las mexicanas. Tenemos bastante área en México para entrenarlas y estoy contenta de tener este título porque puede ser una motivación para las atletas que vienen en camino”.

¿Pensaban que la historia ya había terminado? Pues el atletismo vino a escribir varios capítulos. 😮‍💨🏃‍♀️🥇



México también conquistó el oro con otro récord incluido que entra al libro de los Juegos. 🇲🇽✨



Laura Galván voló en el medio maratón femenino con un tiempo de 1:13:43,… pic.twitter.com/Dj5inSX5to — Santo Domingo 2026 (@SDQ2026) August 2, 2026

La estrategía ganadora

Galván explicó que la estrategia nunca fue buscar una marca, sino controlar completamente la competencia desde el inicio. Bajo las instrucciones de su entrenador, impuso un ritmo constante que terminó desgastando al resto del grupo.

“Coach me dijo: ‘Solo gana la carrera’. Impuse un ritmo en el que me sentía cómoda. Podía acelerar o bajar cuando quisiera. Después del kilómetro 10 las chicas ya se despegaron un poco y yo seguía sintiéndome bien. Como favorita sabía que iban a esperar mis movimientos y por eso preferí marcar el paso desde el inicio”.

Ese control le permitió cerrar con un nuevo récord centrocaribeño, un logro que atribuyó al trabajo realizado durante los últimos meses. “Estoy contenta por el récord. Siempre es bonito que se dé, pero es resultado de haber entrenado bastante duro”.

Aunque dominó la prueba de principio a fin, Galván reconoció que el desgaste físico apareció únicamente en los últimos metros del recorrido. “Realmente empecé a sentirlo faltando unos tres kilómetros, sobre todo en el último. Todo el recorrido me sentí cómoda, entre comillas. Podía maniobrar la velocidad y creo que eso fue gracias a los entrenamientos, porque manejo ritmos mucho más rápidos y eso me ayudó pese al clima”.

Dedica la victoria a sus padres

El triunfo tuvo además un profundo significado personal. Dedicó la medalla a sus padres, quienes fallecieron este mismo año, además de agradecer a todas las personas que forman parte de su preparación.

“La medalla se la dedico a mis papás, que en paz descansen. Los perdí a los dos hace unos meses y no me vieron ganar este triunfo, pero sé que están muy contentos. Me enseñaron a nunca rendirme y quiero seguir mostrando esos valores”.

Con el título centroamericano y caribeño, Galván continúa consolidando el proyecto que tiene como principal objetivo competir en el maratón de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, una meta para la que considera que este tipo de competencias son fundamentales.

“El reto de estar en el maratón de Los Angeles 2028 cada vez se ve más cerca. Estos son pasos para llegar ahí. Correr un campeonato con estas condiciones es muy diferente a una carrera rápida. Todo esto confirma que el trabajo va por buen camino y nos deja bien plantados para seguir el proceso”.

La actividad de Galván en Santo Domingo todavía no termina. La fondista también competirá en los 10,000 metros, una distancia que ahora observa desde una perspectiva distinta tras iniciar su transición hacia el maratón.

“Ahora el 10 mil ya es una prueba corta para mí. Antes era mi distancia larga y ahora digo: ‘Es un 10, se acaba’. Estoy emocionada por probarme porque complementa perfectamente el trabajo que estamos haciendo rumbo al maratón“.

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