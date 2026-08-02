Rating Colombia del 1 de agosto de 2026, según CNC: barrida absoluta en las puntuaciones

El mes de agosto arrancó en día sábado y las diferencias entre los dos canales de mayor reconocimiento son amplias.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

Hay nuevos datos sobre los niveles de audiencia de la televisión colombiana. El mes de agosto inició en sábado y las calificaciones mostradas por el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) dejan ver una amplia superioridad de uno de los canales, dominando las posiciones de privilegio en cuanto a las preferencias de los televidentes en el horario nocturno.

Rating en Colombia del 1 de agosto de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,00 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,94 % Sábados felices, parte 1 – Caracol TV | 6,88 % Sábados felices, parte 2 – Caracol TV | 5,71 % Se dice de mí – Caracol TV | 4,58 % La red – Caracol TV | 4,00 % Retrato hablado – RCN | 3,55 % Noticias RCN PRM – RCN | 3,08 % Noticias Caracol LT – Caracol TV | 2,62 % Caso cerrado, parte 2 – RCN | 2,50 %

Programación de fútbol para este domingo, 2 de agosto de 2026

2:00 p.m. | Liverpool vs Leeds | amistoso.

3:00 p.m. | Newell’s Old Boys vs Boca Juniors | Liga Argentina.

3:45 p.m. | Jaguares vs Atlético Nacional | Liga BetPlay Dimayor.

5:15 p.m. | River Plate vs Rosario Central | Liga Argentina.

5:30 p.m. | Internacional vs Corinthians | Copa de Brasil.

5:45 p.m. | América de Cali vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay Dimayor.

8:00 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas | Liga BetPlay Dimayor.

Metodología para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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