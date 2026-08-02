Pico y placa en Bogotá para este 3 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este lunes 3 de agosto de 2026.
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Entramos al mes de agosto, muy movido en Bogotá con sus actividades y la rutina del trabajo en su primera semana. Es muy importante consultar, con su respectiva antelación, cómo funciona la norma de pico y placa. Evite sanciones y agéndese, por lo que en Claro Sports le contamos los detalles.
Vehículos con pico y placa en Bogotá para este lunes, 3 de agosto de 2026
Para este lunes, de acuerdo con el calendario que define la Secretaría de Movilidad, los vehículos particulares con pico y placa serán los que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí tendrán luz verde para transitar por las calles de la ciudad.
¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá?
El horario no presenta ninguna variación significativa. Dicha norma empieza a regir desde las 6:00 a.m. y finaliza sobre las 9:00 p.m. en la capital. Durante ese lapso de tiempo, si le toca el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo.
¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?
Las motocicletas siguen exentas de esta restricción al sol de hoy. Vehículos de movilidad alternativa, tales como bicicletas y patinetas, tampoco entran en la norma, así como el transporte de medios de comunicación, ambulancia y personas con discapacidad. En caso de necesitar su vehículo en un día de restricción, la única forma de hacerlo es con el pago del pico y placa solidario.
Las sanciones por incumplir el pico y placa
La multa que le pueden imponer las autoridades, por infringir la norma y sacar su carro, es de $875.452 pesos colombianos. A eso súmele los gastos de grúa, patios y el respectivo parqueadero.