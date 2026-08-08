La dura decisión de Jorge Messi que definió la brillante carrera de su hijo

El padre y representante de Lionel apostó por viajar a Barcelona, sostuvo a su hijo durante los momentos más difíciles y exigió el acuerdo que cambió la historia del fútbol

Detrás de los goles, los títulos y los récords que convirtieron a Lionel Messi en una de las grandes figuras de la historia del deporte hubo una decisión familiar que alteró para siempre el rumbo de su carrera. Jorge Messi asumió el riesgo de abandonar Argentina, acompañar a su hijo a España y buscar en el FC Barcelona una solución deportiva y médica que los clubes argentinos no habían podido garantizar.

Lionel había sido diagnosticado durante su infancia con un déficit de la hormona de crecimiento. El tratamiento requería inyecciones constantes y representaba una carga económica difícil de sostener para la familia, que durante un tiempo contó con apoyo para cubrir parte de los medicamentos, pero terminó enfrentándose a la incertidumbre sobre cómo continuar.

Jorge entendió que no se trataba únicamente de encontrar un club para un niño con condiciones extraordinarias. También debía conseguir una institución dispuesta a invertir en su desarrollo, asumir el tratamiento y ofrecerle una estructura que permitiera a Leo intentar convertirse en futbolista profesional.

El viaje a Barcelona que cambió el futuro de Lionel Messi

Después de buscar alternativas en Argentina, Jorge Messi decidió llevar a su hijo a Barcelona en el año 2000. Lionel tenía solamente 13 años cuando se presentó a una prueba en las categorías inferiores del conjunto catalán.

El primer día de Messi en Barcelona | @madridblaugrana

Su talento llamó inmediatamente la atención de entrenadores y responsables deportivos. Sin embargo, la decisión de incorporarlo no fue sencilla. El Barcelona debía asumir el costo de su tratamiento, resolver su situación como futbolista menor de edad y ayudar a una familia que había dejado su vida en Rosario para instalarse en Cataluña.

La adaptación tampoco resultó fácil. Lionel estaba lejos de sus amigos, de sus hermanos y de la rutina que conocía. Su madre, Celia Cuccittini, regresó a Argentina junto con parte de la familia, mientras él permanecía en Barcelona acompañado por su padre.

En medio de la incertidumbre, Jorge dejó que fuera su hijo quien decidiera si deseaba continuar o volver a Rosario. Lionel pidió quedarse y su padre aceptó permanecer a su lado, incluso cuando ambos atravesaban en silencio uno de los periodos más complicados de sus vidas.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó Lionel Messi en una entrevista concedida en 2007 al programa Fútbol y algo más, de Radio Del Plata.

Jorge Messi presionó al Barcelona para obtener una respuesta

Aunque Lionel había convencido dentro del campo, el compromiso definitivo del Barcelona tardaba en llegar. Pasaron varias semanas sin que la directiva formalizara su incorporación y la familia comenzó a considerar seriamente el regreso a Argentina.

Jorge Messi necesitaba certezas. Permanecer en España implicaba gastos, separación familiar y la continuidad de un tratamiento médico que no podía quedar sujeto a promesas verbales. Por eso exigió una respuesta concreta sobre el futuro de su hijo.

La presión llegó a un punto decisivo en diciembre de 2000. Jorge comunicó que, si el club no establecía por escrito su intención de contratar a Lionel y respetar las condiciones negociadas, la familia buscaría otra alternativa. El mensaje provocó la reacción de Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona, quien entendió que el club estaba cerca de perder a un futbolista excepcional.

La servilleta que cambió la historia del fútbol

El 14 de diciembre de 2000, Rexach se reunió con Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli en el Club de Tennis Pompeia de Barcelona. Sin un contrato preparado y ante la urgencia por garantizar el acuerdo, tomó una servilleta y escribió el compromiso de fichar a Lionel Messi.

El documento establecía que el secretario técnico del Barcelona aceptaba incorporar al jugador siempre que se respetaran las cantidades acordadas. Minguella y Gaggioli firmaron como testigos.

Aquel papel improvisado abrió el camino para la incorporación de Lionel a las categorías inferiores del Barcelona. El club terminó asumiendo su formación deportiva y la continuidad del tratamiento que necesitaba. La insistencia de Jorge resultó determinante. Sin aquella presión, la familia podía haber regresado a Rosario y la historia de Messi, del Barcelona y del fútbol moderno habría sido completamente diferente.

De La Masía a convertirse en el máximo símbolo del Barcelona

Lionel Messi avanzó por las categorías juveniles del club hasta debutar oficialmente con el primer equipo el 16 de octubre de 2004. Tenía 17 años y comenzaba una etapa que se prolongaría durante más de dos décadas desde su llegada a Cataluña.

Con el Barcelona disputó 778 partidos oficiales, anotó 672 goles y conquistó 35 títulos. Su palmarés con el conjunto azulgrana incluyó diez campeonatos de La Liga, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

También estableció registros que parecían inalcanzables. En 2012 marcó 91 goles durante el año natural, mientras que en la temporada 2011-12 convirtió 50 tantos en La Liga. Se transformó en el máximo goleador de la historia del Barcelona y en el futbolista con más títulos del club.

Durante todo ese recorrido, Jorge Messi mantuvo un papel central en la gestión profesional de su hijo. Pasó de ser el padre que lo acompañaba a los entrenamientos y administraba las dosis de su tratamiento a convertirse en su representante y principal negociador.

El acompañamiento detrás de cada etapa de su carrera

La salida de Lionel Messi del Barcelona en 2021 abrió otro capítulo difícil para la familia. La crisis económica del club y las restricciones salariales impidieron registrar el contrato de renovación que había sido acordado.

Jorge volvió a asumir las negociaciones y concretó la llegada de Lionel al Paris Saint-Germain. El argentino permaneció dos temporadas en Francia, donde conquistó dos títulos de la Ligue 1 y un Trophée des Champions.

En 2023, después de finalizar su contrato con el PSG, el entorno del futbolista decidió continuar su carrera en el Inter Miami. La llegada a Estados Unidos transformó al club y aumentó de forma inmediata la atención internacional sobre la Major League Soccer.

Messi condujo al equipo al primer título de su historia con la Leagues Cup de 2023, Supporters’ Shield de 2024 y la MLS Cup un año después. Su llegada también representó una nueva etapa personal, lejos de la presión permanente que había acompañado su carrera en Europa.

Campeón del mundo y leyenda de Argentina

El recorrido con la selección argentina también estuvo marcado por años de frustraciones antes de alcanzar la consagración definitiva. Messi perdió las finales de la Copa América de 2007, 2015 y 2016, además de la final del Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, permaneció con la selección y terminó liderando el ciclo más exitoso de Argentina en décadas. Ganó la Copa América de 2021 frente a Brasil en el estadio Maracaná, la Finalissima de 2022 contra Italia y el Mundial de Qatar 2022.

En la Copa del Mundo anotó siete goles, fue elegido como el mejor jugador del torneo y levantó el trofeo que había perseguido durante toda su carrera. Dos años más tarde agregó la Copa América de 2024.

Jorge Messi nunca buscó protagonismo. Su presencia estuvo relacionada principalmente con las negociaciones, los contratos y las decisiones familiares que rodearon la carrera de Lionel. Fue quien sostuvo inicialmente el tratamiento médico, quien buscó alternativas cuando el apoyo se terminó, quien acompañó a su hijo a Europa y quien permaneció con él cuando la adaptación parecía demasiado difícil.

También fue quien presionó al Barcelona para obtener una respuesta y quien evitó que la familia continuara esperando indefinidamente una decisión del club. La servilleta firmada en diciembre de 2000 se convirtió en el símbolo de aquella determinación. Pero el verdadero punto de inflexión había ocurrido antes: cuando Jorge Messi aceptó dejar atrás su vida en Argentina para ofrecerle a su hijo una oportunidad.

Te puede interesar