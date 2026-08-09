Pico y placa en Bogotá para este 10 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports se pueden informar sobre cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa en Bogotá el lunes 10 de agosto.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Se termina el primer fin de festivo del mes de agosto y los colombianos vuelve a sus actividades cotidianas en la capital dela república. La medida del pico y placa seguirá vigente para apaciguar un poco el denso tráfico de la ciudad de Bogotá. En Claro Sports les contamos más detalles.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este lunes, 10 de agosto de 2026

Para este día no podrán moverse por las calles capitalinas los autos que tengan placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Es vital hacer caso a la norma para evitar cualquier tipo de problema. Por otra parte, los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán transitar con libertad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario no presenta ninguna variación significativa. Dicha norma empieza a regir desde las 6:00 a.m. y finaliza sobre las 9:00 p.m. en la capital. Durante ese lapso de tiempo, si le toca el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Al día de hoy, las motocicletas siguen exentas de esta restricción. Por otra parte, vehículos de movilidad alternativa como las bicicletas, patinetas, bicicletas y patinetas eléctricas no entran en la norma. Transporte de prensa, ambulancias y de personas con discapacidad pueden circular también. Ahora bien, si usted necesita sacar su vehículo por urgencia, la única forma de hacerlo es pagando el pico y placa solidario.

¿Qué sanciones hay por incumplir el pico y placa?

Si usted infringe la norma del pico y placa y saca su carro a las calles, la multa que le pueden poner las autoridades de tránsito es de $875.452 pesos. A ese debe sumarle los gastos de la grúa, patios y el debido parqueadero.

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